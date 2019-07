Rabiej: Kuchciński zachował się nieuczciwie. Czarnecki: brawa dla pana marszałka

Najpierw zaprzeczał, a teraz chce wyjść z twarzą. Trudno wyjść z twarzą, trzeba być po prostu uczciwym - powiedział w "Faktach po Faktach" wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej (Nowoczesna), odnosząc się do sprawy lotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego rządowym samolotem do Rzeszowa. Europoseł Ryszard Czarnecki (PiS) ocenił natomiast, że decyzja marszałka o zwrocie kosztów przelotów i przekazaniu pieniędzy na cele charytatywne to "wprowadzanie nowych, pozytywnych standardów do polskiej polityki".

Poseł klubu Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras mówił w czwartek na konferencji prasowej, powołując się dokumenty z nagłówkami Gabinetu Marszałka Sejmu, że "marszałek Sejmu (Marek Kuchciński - red.) właściwie każdego tygodnia korzysta z rządowego samolotu Gulfstream do celów absolutnie prywatnych, latając do Rzeszowa i z Rzeszowa do Warszawy".

"Marszałek Sejmu podjął decyzję o pokryciu kosztów przelotu członków rodziny" Marszałek Marek... czytaj dalej » Na dokumentach kilkukrotnie pojawiły się nazwiska trzech osób o nazwisku Kuchciński. Kolumna "Stanowisko, funkcja" pozostała za każdym razem niewypełniona.

W piątek dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka informował, że wszystkie przeloty marszałka rządowymi samolotami były związane z obowiązkami służbowymi. Ponadto przekazał, że Kuchciński zdecydował o pokryciu kosztów przelotu członków rodziny, a pieniądze te zostaną przeznaczone na cele charytatywne.

Czarnecki: brawa dla pana marszałka

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "marszałek wprowadza w ten sposób nowe, pozytywne standardy do polskiej polityki".

- Wcześniej tak się nie zdarzało, nawet jeżeli politycy byli pod pręgierzem, żeby to uczynić. Brawo dla pana marszałka Kuchcińskiego - powiedział Czarnecki.

Podkreślił, że cieszy go decyzja marszałka. - Myślę, że to całkowicie wyjaśnia tę sytuację. To jest dobry krok pana marszałka, cieszę się jako obywatel, jako Polak, że taką decyzję podjął. Cieszę się również jako człowiek tej samej formacji politycznej co pan marszałek - dodał europoseł.

"Pan marszałek Kuchciński zachował się nieuczciwie i nieetycznie"

Wiceprezydent Warszawy i polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej oświadczył, że "nie wierzy marszałkowi Kuchcińskiemu".

Marszałek "ma zwrócić 500 złotych?". "To śmieszne. Każdy taki lot kosztuje dziesiątki tysięcy złotych" Oświadczenie... czytaj dalej » Dodał przy tym, że "to nie powinna być kwestia wiary, ale kwestia zasad". - Pan marszałek Kuchciński zachował się nieuczciwie i nieetycznie - uznał.



- Tak jak kiedyś w PRL-u wynosiło się z zakładu pracy narzędzia albo produkty, tak najwyraźniej funkcjonuje też myślenie pana marszałka Kuchcińskie o tym, czym jest państwo polskie i dobra, które dostał do użytkowania - stwierdził wiceprezydent stolicy.



Podkreślił, że "gdyby prezes jakiejkolwiek organizacji czy firmy zrobił coś podobnego, natychmiast wyleciałby z hukiem". - Gdyby w kraju, którym szanuje przejrzystość zachowania swoich polityków ktoś zrobił coś takiego, to by się podał do dymisji - mówił Rabiej.



Stwierdził, że "smutne jest to, że marszałek zachowuje się jak ktoś nieuczciwy, złapany na kłamstwie w żywe oczy". - Najpierw zaprzeczał, a teraz chce wyjść z twarzą. Trudno wyjść z twarzą. Trzeba być po prostu uczciwym - wskazywał gość "Faktów po Faktach".