"Nietypowe samobójstwo. W tym wypadku mamy wszystko powywracane do góry nogami"

Z daleka widać, że osoby, które diagnozują ten przypadek jako samobójstwo, bardzo się boją podejrzeń o udział osób trzecich - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 kryminolog i socjolog Paweł Moczydłowski, komentując sprawę śmierci Dawida Kosteckiego. Wskazał, że "osoba, która ma zamiar samobójczy, dokonuje pewnego rozpoznania społecznego". Odnosząc to do sposobu, w jaki były bokser miał targnąć się na własne życie, stwierdził, że "w tym wypadku mamy wszystko powywracane do góry nogami".

Dwa ślady na ciele Kosteckiego. "Zwykle przed samobójstwem ludzie nie wbijają sobie igły w kark" Sekcja nie... czytaj dalej » 2 sierpnia nad ranem w celi Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce odkryto ciało boksera Dawida Kosteckiego. Miał się powiesić na pętli z prześcieradła, leżąc w łóżku pod kocem. Nie udało się go uratować.

"Gazeta Wyborcza" dotarła do służbowej notatki prokuratora Wojciecha Kapuścińskiego z dnia odkrycia ciała boksera. Napisała, że prokurator "miał wątpliwości, czy to było samobójstwo". "Dr (Wojciech) Sadowski (biegły medyk sądowy-red.) po przekręceniu ciała na brzuch odkrył bowiem z tyłu na szyi dwa maleńkie ślady w odległości 0,5 cm. W notatce, której kopię ma 'Wyborcza', Kapuściński napisał, że 'przypominają ślady powstałe w wyniku wkłucia igły' - czytamy w poniedziałkowej publikacji.

"Wyborcza" zauważyła, że "w protokole z sekcji zwłok nie ma śladu po szukaniu wyjaśnień, skąd na ciele Kosteckiego mogły się wziąć te dwa ślady".

Na te doniesienia zareagowała jeszcze w poniedziałek Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

"Są one [dwa ślady - przyp. red.] jedynie zadawnionymi strupami nie mającymi związku ze śmiercią denata" - napisała w poniedziałek w oświadczeniu prokuratura. Również Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie podkreśliło, że "zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok mężczyzny wykluczyła udział osób trzecich, potwierdzając, że Dawid Kostecki popełnił samobójstwo".

"Bardzo się boją podejrzeń o udział osób trzecich"

O okolicznościach śmierci Kosteckiego mówił we wtorek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Paweł Moczydłowski, kryminolog, socjolog i były szef Centralnego Zarządu Zakładów Karnych. - Z daleka widać, że osoby, które diagnozują ten przypadek jako samobójstwo, bardzo się boją podejrzeń o udział osób trzecich, unikają tego tematu, trzymają się swoich ustaleń - podkreślił.

Pełnomocnik rodziny Kosteckiego: prokuratura broni się przed ponowną sekcją zwłok W momencie... czytaj dalej » Sprawa śmierci Kosteckiego "nie jest prosta z punktu widzenia typowości samobójstw, jak i śladów, które tutaj znaleziono" - ocenił gość TVN24. Zwrócił jednocześnie uwagę, że "nie znamy protokołu, na podstawie którego można powiedzieć, że wyklucza się udział osób trzecich".

Moczydłowski ocenił, że w tej sprawie "istnieje wiele wątpliwości", a sposobem na ich rozwianie powinna być powtórna sekcja zwłok.

"Osoba, która ma zamiar samobójczy, dokonuje pewnego rozpoznania społecznego"

Kryminolog w rozmowie w TVN24 przybliżał schemat działań osoby, która planuje samobójstwo i porównał to z ostatnimi tygodniami życia Kosteckiego. Zwrócił również uwagę na sposób, w jaki były bokser miał dokonać samobójstwa, przez powieszenie na pętli z prześcieradła, leżąc na łóżku. - Z reguły osoba, która ma zamiar samobójczy, dokonuje pewnego rozpoznania społecznego. Uczy się, patrzy, jak głęboko koledzy [współwięźniowie - przyp. red.] śpią, wybiera sobie miejsce, gdzie schodzi ze wzroku i słuchu, a także uwagi zebranych w celi i ewentualnie decyduje się na popełnienie skutecznego samobójstwa, uwzględniając także metodę, która byłaby najskuteczniejsza - tłumaczył były szef polskiego więziennictwa.

- W tym wypadku mamy wszystko powywracane do góry nogami - przyznał. - To jest nietypowe samobójstwo. To jest samobójstwo, które niesie za sobą ryzyko, jeżeli robi je osoba niedoświadczona, że nie będzie ono skuteczne - podkreślił.

"Jest wiele rzeczy, które trzeba wyjaśnić"

Moczydłowski wskazywał, że z punktu widzenia Kosteckiego najbardziej dogodnym miejscem do popełnienia samobójstwa byłby areszt w Rzeszowie, gdzie był poprzednio osadzony, a nie areszt w Warszawie, który - jak zauważył - był dla byłego boksera miejscem nowym i nieznanym, a więc przez to trudniejszym do zaplanowania i popełnienia tego typu samobójstwa.

Gość "Wstajesz i wiesz" w TVN24 zwracał także uwagę, że nie podano informacji, czy w organizmie Kosteckiego wykryto obecność substancji odurzających.

- Tam jest wiele rzeczy, które trzeba wyjaśnić i nie można tej sprawy w taki prosty sposób zrzucić z biurka. To jest skandal - ocenił Paweł Moczydłowski.

