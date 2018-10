Paweł M. "Misiek" dziś ma trafić do Polski. "Adwokaci mówią, że jeszcze walczą"

Lider gangu kiboli Wisły Kraków Paweł M., pseudonim Misiek, poszukiwany listem gończym i zatrzymany pod koniec września we Włoszech, jeszcze w czwartek ma zostać przekazany do Polski.

Włoski sąd w poniedziałek zwolnił z aresztu zatrzymanego we wrześniu Pawła M. "Miśka", lidera gangu krakowskich kiboli kierującego działaniami Sharksów, bojówki Wisły Kraków. Trafił on za kratki w oczekiwaniu na ekstradycję do Polski na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania. 12 października włoski sąd zamienił jednak "Miśkowi" areszt na dozór.

"Misiek" poza aresztem. "Włoski sąd wypuścił na wolność niebezpiecznego przestępcę"

- Włoski sąd umożliwił ewentualną ucieczkę i dalsze ukrywanie się przed odpowiedzialnością karną za bardzo poważne przestępstwa Pawłowi M. "Miśkowi", decydując się na wypuszczenie go z aresztu - komentowała prokurator Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej.

W czwartek poinformowano, że "Misiek" jeszcze tego dnia ma wrócić do Polski.

"Adwokaci jeszcze walczą"

Autor materiału "Superwizjera" o Pawle M., Szymon Jadczak, twierdzi, że sprawa powrotu "Miśka" do Polski nie jest jeszcze przesądzona.

- Adwokaci Pawła M. i tu, i tam we Włoszech, twierdzą, że oni jeszcze walczą. Są przekonani, że mają jeszcze terminy, w których mogą złożyć odwołania i nie przesądzają o tym, że Paweł M. trafi do Polski. Z kolei strona polska jest przekonana, że on za chwilę będzie lądował w Polsce - mówił na antenie TVN24 Szymon Jadczak.

Problem praworządności w Polsce wymówką

Paweł M. "Misiek" został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania 27 września w miejscowości Cassino na południe od Rzymu. Wytropili go tam "łowcy cieni" z Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z miejscowymi karabinierami. Paweł M. posługiwał się we Włoszech fałszywym dokumentem tożsamości. Jego zatrzymanie było zwieńczeniem wielomiesięcznej międzynarodowej współpracy policji.

Według relacji oficerów polskiej policji Paweł M. zatrudnił renomowanych włoskich i polskich prawników. Wśród argumentów, którymi się posługiwali, walcząc skutecznie o zmianę decyzji o areszcie, były między innymi problemy z praworządnością w Polsce.

Sharksi w "Superwizjerze"

Jak pokazali dziennikarze "Superwizjera" TVN, bandyci przejęli władzę w Wiśle Kraków, opanowali rynek narkotyków, zajmowali się również rozbojami, porwaniami, kradzieżami.

W maju Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziło akcję wymierzoną w Sharksów i współpracujących z nimi kiboli Ruchu Chorzów. W trakcie operacji zatrzymano kilkadziesiąt osób, ale nie samego "Miśka". Dwa dni przed akcją szef gangu Sharksów wyleciał z Polski do Włoch.

Poszukiwania Pawła M. zintensyfikowano po materiale "Superwizjera" TVN wyemitowanym w połowie września.