Lider krakowskich kiboli "Misiek" wyszedł z aresztu. "Tylko od niego zależy, czy wróci do kraju"

Włoski sąd wypuścił na wolność Pawła M. pseudonim "Misiek", lidera gangu kiboli Wisły Kraków - dowiedział się portal tvn24.pl.

Pawła M., kierującego działaniami Sharksów (bojówki Wisły Kraków), wytropili policjanci z Centralnego Biura Śledczego we wrześniu. Dzięki współpracy z miejscowymi karabinierami zatrzymali go 27 września w miejscowości Cassino na południe od Rzymu. Trafił do aresztu na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania, który wydał polski sąd.

- Byliśmy pewni, że za kratkami spędzi czas do momentu, gdy już prawnie i praktycznie będzie możliwe przekazanie go nam - mówi tvn24.pl, zastrzegając sobie anonimowość, jeden z policjantów.

"Misiek" zatrzymany. Lider kiboli Wisły ukrywał się we Włoszech Policjanci... czytaj dalej » W Polsce Paweł M. miał odpowiadać za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, handel narkotykami i usiłowanie zabójstwa. Śledztwo prowadzą prokuratorzy z Katowic i Krakowa wraz z policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji.

Jak ustaliliśmy, 12 października włoski sąd zmienił jednak "Miśkowi" areszt na dozór. Zgodnie z jego decyzją Polak ma codziennie stawiać się na komisariacie policji. Taka forma dozoru ma trwać aż do 22 października, gdy "Misiek" ma wyznaczony transport do Polski.

Według relacji oficerów polskiej policji, Paweł M. zatrudnił renomowanych włoskich i polskich prawników. Wśród argumentów, którymi się posługiwali, walcząc skutecznie o zmianę decyzji o areszcie, były problemy z praworządnością w Polsce.

- Nie mamy pewności, czy 13 i 14 października stawił się w komisariacie. Informacja o zmianie przez sąd sankcji dotarła do Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej Policji dopiero w poniedziałek. Teraz sytuacja jest taka, że tak naprawdę tylko od niego zależy, czy wróci do kraju - mówią nasi rozmówcy.

Wśród śledczych zajmujących się sprawą opinie są podzielone. Część uważa, że "Misiek" stawi się w Polsce 22 października. Ale nie brakuje też pesymistów. - Jeśli teraz ucieknie, to schowa się już na tyle dobrze, że będziemy go szukali latami - mówi tvn24.pl jeden z oficerów policji.

Sharksi w "Superwizjerze"

Morderstwo, napady z maczetami, strzelaniny. Kibice-gangsterzy rządzą klubem Na stadionie... czytaj dalej » Jak niedawno pokazali dziennikarze "Superwizjera" TVN, bandyci przejęli władzę w Wiśle Kraków, opanowali rynek narkotyków, zajmowali się również rozbojami, porwaniami, kradzieżami.

W maju Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziło akcję wymierzoną właśnie w Sharksów i współpracujących z nimi kiboli Ruchu Chorzów. W operacji zatrzymano kilkadziesiąt osób, ale nie samego "Miśka". Dwa dni przed akcją szef gangu "Sharksów" wyleciał z Polski do Włoch.

Jego poszukiwania zintensyfikowano po materiale "Superwizjera" wyemitowanym w połowie września.

Autor: Robert Zieliński tvn24.pl, Szymon Jadczak "Superwizjer" TVN