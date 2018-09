Rozmowa o Niepodległej z Pawłem Łozińskim

Pozostałe informacje

Odtwórz: Zgłosił się na komendę, pojechał z policjantami do mieszkania. Tam znaleziono ciało jego żony

Polscy prokuratorzy zakończyli w piątek oględziny wraku Tu-154M w Smoleńsku. Odbywały się one we współpracy ze śledczymi... czytaj dalej »

Do łódzkiego schroniska trafił kundelek tak zaniedbany, że ledwie włóczył łapami. - Całymi miesiącami musiał przebywać w... czytaj dalej »

Odtwórz: Stołeczny sąd zwraca się do Luksemburga. Prokuratura wystąpi, by cofnął pytanie

14:12

Odtwórz: Kierowca sam podniósł szlaban, auta przejechały przed pociągiem

- To skracanie sobie drogi do śmierci - podkreślają policjanci i kolejarze. Do mazowieckiej policji trafiło nagranie, na którym... czytaj dalej »