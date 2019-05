"Gdzieś pod stołem się mówi: słuchaj stary, tutaj jest działeczka, może weźmiesz"





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Paweł Kukiz w "Rozmowie Piaseckiego"

W moich oczach sprawa już w jakiś sposób obciąża Mateusza Morawieckiego - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i na portalu tvn24.pl Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15 odniósł się do doniesień "Gazety Wyborczej" dotyczących majątku szefa rządu i zakupu ziemi od Kościoła w 2002 roku.

Premier: jeżeli pojawi się taka regulacja, ujawnimy z żoną cały nasz majątek - Absolutnie nie... czytaj dalej » Poniedziałkowa " Gazeta Wyborcza" napisała, że Morawiecki wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 hektarów gruntów za 700 tysięcy złotych od Kościoła we Wrocławiu. Rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie cztery miliony złotych. Dzisiaj - jak napisała "GW" - może to być 70 milionów złotych. Według publikacji Morawiecki nie musiał wpisywać działki do oświadczenia majątkowego, ponieważ dokonał częściowej rozdzielności majątkowej z żoną, Iwoną Morawiecką.

"Ten biznes nazywa się Polska"

Paweł Kukiz powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w środę, że w sprawa w "jego oczach już w jakiś sposób obciąża" Morawieckiego.

Dodał, że nie wydaje mu się, żeby informacje o ziemi, którą kupił premier były jawne. - Raczej to były informacje niejawne. Gdzieś tam pod stołem. Odnosi się wrażenie, że (to - red.) beneficjent tych wszystkich układzików, układów jeszcze z III RP. Gdzieś pod stołem mówi się: "słuchaj stary, tutaj jest działeczka i tak dalej, droga nie jest. Może weźmiesz". On mówi: "dobra to ja wezmę, ale lepiej to na żonę wezmę albo przepiszę, tak na wszelki wypadek" - mówił Kukiz.

Podkreślił, że "w tej chwili premier nie jest biznesmenem, tylko ten biznes nazywa się Polska". - To musi być bardzo transparentne, czyste - dodał.

Ocenił, że "w normalnym państwie premier nie zasłaniały się prawnikami i jakimiś oświadczeniami". - Wyszedłby na konferencję prasową i powiedział: było tak i tak. Konkretnie wyjaśnił sprawę - dodał lider Kukiz'15.

"Musi być transparentność"

Kukiz zaznaczył w "Rozmowie Piaseckiego", że transparentni powinni być politycy oraz ich małżonkowie. - Musi być prześwietlenie, jawność, transparentność. Inaczej może dojść do zafałszowań - dodał.

Zaznaczył, że nie chodzi tylko o kwestię oświadczeń majątkowych. Dodał, że Kukiz'15 składał również projekt ustawy "antysitwowej", który - jak dodał - "leży w zamrażarce sejmowej".

Kukiz zapowiedział, że każda ustawa zmuszająca współmałżonków polityków do ujawnienia majątku ma poparcie jego i klubu Kukiz'15.

Morawiecki: nie mamy z żoną nic do ukrycia

Kaczyński: PiS gotowe uchwalić ustawę o ujawnianiu majątków współmałżonków polityków Jesteśmy gotowi w... czytaj dalej » Mateusz Morawiecki pytany we wtorek na konferencji prasowej, dlaczego przepisał działkę na żonę i o to, czy majątek szefa rządu - także sprzed zawarcia przez niego umowy o rozdzielności majątkowej - powinien być jawny, zapewnił, że nie ma nic do ukrycia. - Bardzo chętnie przywitałbym też takie zmiany, takie regulacje, żeby cały majątek, również współmałżonków, był prezentowany - zaznaczył.

Premier wyjaśnił jednocześnie, że przyczyną zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej była działalność biznesowa prowadzona przez jego żonę. Taka działalność - jak tłumaczył - "wiąże się z kontaktami z kontrahentami, wiąże się z wystawianiem faktur, z negocjacjami, z rozmowami, z inwestowaniem, z remontami", w które on nie chciał się włączać.

Centrum Informacyjne Rządu w poniedziałek przed południem poinformowało, że tekst "GW" narusza dobra osobiste premiera Morawieckiego i jego żony, i podjęli oni decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową z żądaniem sprostowania zawartych w nim kłamstw i manipulacji.

Prezes PiS zapowiada projekt ustawy

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zadeklarował we wtorek, że jego ugrupowanie jest gotowe w krótkim czasie uchwalić ustawę, na podstawie której ujawnione byłyby majątki współmałżonków polityków, osób pozostających we wspólnym pożyciu oraz dorosłych dzieci. Nowe prawo miałoby dotyczyć członków rządu, posłów, a także wojewodów i marszałków województw (również ich zastępców). Według prezesa PiS potrzebna byłaby również "komisja państwowa", która zbadałaby oświadczenia majątkowe osób bliskich politykom.

Wcześniej, rano, lider PO Grzegorz Schetyna poinformował o przygotowaniu projektu ustawy "czyste ręce", który nakłada m.in. obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez małżonków najważniejszych osób w państwie.