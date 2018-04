Foto: tvn24 Video: tvn24

Kopacz: w wielu krajach ofiary katastrof lotniczych chowa...

6.06. | Byłam wstrząśnięta tym, co tam widziałam - mówiła była premier Ewa Kopacz w "Kropce nad i", pytana o wyjazd do Moskwy, do prosektorium, do którego po katastrofie smoleńskiej przywożono ciała ofiar. Jak dodała, zobaczyła coś, co przeraziło nawet ją, jako lekarza.

