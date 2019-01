"Pawle, nigdy o Tobie nie zapomnimy". Politycy żegnają prezydenta Gdańska

Politycy żegnają zmarłego w poniedziałek Pawła Adamowicza i składają kondolencje rodzinie. Prezydent Gdańska został dzień wcześniej zaatakowany przez nożownika podczas "Światełka do Nieba" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem na scenie w niedzielę podczas "Światełka do Nieba" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na miejscu był reanimowany, potem został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł kilkugodzinną operację. Jego stan był bardzo ciężki, w poniedziałek po południu poinformowano o śmierci prezydenta.

"Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek"

"Pan Prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się w żalu i modlitwie z Jego Najbliższymi, Przyjaciółmi i wszystkimi Ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla Rodziny Zmarłego. Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.



Pan Prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się żalu i modlitwie z Jego Najbliższymi, Przyjaciółmi i wszystkimi Ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla Rodziny Zmarłego.

Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 14 stycznia 2019

"Wielkie zło"

"Zabójstwo Prezydenta Pawła Adamowicza jest dla nas wszystkich ogromną tragedią. To wielkie zło, które budzi potępienie, wielki smutek i żal. Najgłębsze wyrazy współczucia dla pogrążonej w rozpaczy Rodziny. Pokój Jego duszy - napisał premier Mateusz Morawiecki.



Zabójstwo Prezydenta Pawła Adamowicza jest dla nas wszystkich ogromną tragedią. To wielkie zło, które budzi potępienie, wielki smutek i żal. Najgłębsze wyrazy współczucia dla pogrążonej w rozpaczy Rodziny. Pokój Jego duszy. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 14, 2019





"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza; wyrazy głębokiego żalu i współczucia kieruję do rodziny, bliskich i pracowników - czytamy we wpisie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.



Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza. Wyrazy głębokiego żalu i współczucia kieruję do rodziny, bliskich i pracowników. — Marek Kuchciński (@MarekKuchcinski) January 14, 2019

"Żegnaj, Przyjacielu"

"Pawle, nigdy o Tobie nie zapomnimy. Żegnaj, Przyjacielu" - tak pożegnał Adamowicza szef Rady Europejskiej Donald Tusk na prywatnym koncie na Twitterze.



Pawle, nigdy o Tobie nie zapomnimy. Żegnaj, Przyjacielu. — Donald Tusk (@donaldtusk) 14 stycznia 2019

Na oficjalnym koncie przewodniczącego Rady Europejskiej napisał: "Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, człowiek Solidarności i wolności, Europejczyk, mój dobry przyjaciel, został zamordowany. Niech spoczywa w pokoju".



Paweł Adamowicz, Mayor of Gdańsk, a man of Solidarity and freedom, a European, my good friend, has been murdered. May he rest in peace. — Donald Tusk (@eucopresident) January 14, 2019





"Tragiczna śmierć na skutek zbrodniczego zamachu"

"Wyrażam wielki ból po tragicznej śmierci na skutek zbrodniczego zamachu na Pana Pawła Adamowicza Prezydenta Gdańska. Solidaryzuję się z Rodziną i wyrażam głęboki żal z powodu śmierci Męża, Ojca i Brata" - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego słowa przekazała rzeczniczka partii Beata Mazurek.



Prezes PiS Jarosław Kaczyński :wyrażam wielki ból po tragicznej śmierci na skutek zbrodniczego zamachu na Pana Pawła Adamowicza Prezydenta Gdańska. Solidaryzuję się z Rodziną i wyrażam głęboki żal z powodu śmierci Męża , Ojca i Brata. — Beata Mazurek (@beatamk) 14 stycznia 2019





"Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza" - napisała na Twitterze wicepremier Beata Szydło.



Zmarł Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wieczny odpoczynek racz dać Mu Panie. Wyrazy głębokiego współczucia dla Jego Rodziny. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) January 14, 2019

"Pawle, nie wygrałeś tej walki"

"Ogarnął mnie wielki smutek i żal na wieść, że Pawle nie wygrałeś tej walki, walki o własne życie" - podkreśliła była premier Ewa Kopacz (PO). "Będzie brakować Ciebie, twojej pozytywnej energii, dobrego nastawienia i ciepła" - dodała.



Ogarnął mnie wieli smutek i żal na wieść, że Pawle nie wygrałeś tej walki, walki o własne życie. Będzie brakować Ciebie, twojej pozytywnej energii, dobrego nastawienia i ciepła. Niech Ci ziemia lekką będzie, uczyniłeś na niej wiele dobrego i tego Ci nie zapomnimy.@AdamowiczPawel — Ewa Kopacz (@EwaKopacz) January 14, 2019

"Jako Naród potrzebujemy powagi, wyciszenia i czasu na refleksję"

"Smutek i żal ściska mi gardło. Pawle, zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Byłeś wyjątkowym człowiekiem - podkreślił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.



Smutek i żal ściska mi gardło. Pawle, zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Byłeś wyjątkowym człowiekiem. — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) January 14, 2019

"Wczoraj wraz z milionami Polaków byliśmy świadkami dramatu, który wydarzył się w Gdańsku. Podczas święta miłości, mającego łączyć nas wszystkich w jedną wspólnotę dokonano zamachu na Prezydenta Pawła Adamowicza. Zginął wspaniały człowiek, wielki obywatel Rzeczypospolitej, mąż, ojciec dwóch córek" - napisał w oświadczeniu przekazanym Polskiej Agencji Prasowej.



Jak dodał, "ten akt nienawiści wywołał w nas wielki ból i smutek". "Myślami jesteśmy z Jego najbliższymi" - podkreślił Schetyna.



Jego zdaniem "to, co się stało, to sytuacja bez precedensu, wymagająca od nas odwagi, odpowiedzialności i rozsądku".



"Apelujemy do wszystkich o uszanowanie woli rodziny i wstrzymanie się od jakichkolwiek działań politycznych. Uważamy, że w najbliższych dniach jako Naród potrzebujemy powagi, wyciszenia i czasu na refleksję" - napisał szef Platformy Obywatelskiej.

"Musimy zrobić wszystko, żeby takie tragedie się nie powtarzały"

"Wyrazy współczucia i wsparcia dla rodziny, przyjaciół, wszystkich Polaków, którzy w ostatnich godzinach byli myślami i sercami przy prezydencie Gdańska; musimy zrobić wszystko, żeby takie tragedie się nie powtarzały - napisała na Twitterze szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.



Podkreśliła, że "są chwile, gdy najważniejsza jest wspólnota". "Każdy z nas, polityków powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa na nim za Polskę" - dodała.



Wyrazy współczucia i wsparcia dla rodziny, przyjaciół, wszystkich Polaków, którzy w ostatnich godzinach byli myślami i sercami przy Prezydencie Gdańska.



Musimy zrobić wszystko, żeby takie tragedie się nie powtarzały. — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) January 14, 2019

"Gdy brakuje słów, pozostaje modlitwa; wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci - napisał szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.



Gdy brakuje słów, pozostaje modlitwa. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci... pic.twitter.com/ZKQ7dOWRen — W.Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) January 14, 2019





"Ogromny ból i niedowierzanie. Odszedł od nas Prezydent Adamowicz. Najszczersze wyrazy kondolencji dla rodziny i bliskich Prezydenta" - napisał Ryszard Petru (Teraz!). "W naszej pamięci pozostanie pogodnym, silnym człowiekiem, świetnym Prezydentem Gdańska o wielkim sercu" - dodał polityk.



Ogromny ból i niedowierzanie. Odszedł od nas Prezydent Adamowicz.



Najszczersze wyrazy kondolencji dla rodziny i bliskich Prezydenta.



W naszej pamięci pozostanie pogodnym, silnym człowiekiem, świetnym Prezydentem Gdańska o wielkim sercu. — Ryszard Petru (@RyszardPetru) January 14, 2019

"Ogromny smutek i zaduma"

"Nie ma słów. Jest tylko ogromny smutek i zaduma. Nasze myśli z rodziną, najbliższymi i przyjaciółmi Pana Prezydenta Adamowicza" - tak o śmierci Pawła Adamowicza napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



Nie ma słów. Jest tylko ogromny smutek i zaduma. Nasze myśli z rodziną, najbliższymi i przyjaciółmi Pana Prezydenta Adamowicza. — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) 14 stycznia 2019

"Niewyobrażalna tragedia"

Kondolencje po śmierci prezydenta Gdańska złożyła ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

"Niewyobrażalna tragedia. Z żalem przyjęłam wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza" - napisała.



"Ogromne wyrazy współczucia dla najbliższych, przyjaciół, współpracowników i całego Gdańska. Jesteśmy z Wami myślami" - dodała.



Niewyobrażalna tragedia. Z żalem przyjęłam wiadomość o śmierci Prezydenta @gdansk Pawła Adamowicza. Ogromne wyrazy współczucia dla najbliższych, przyjaciół, współpracowników i całego @gdansk. Jesteśmy z Wami myślami. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) January 14, 2019

"Cóż za bezsensowna przemoc"

"Jestem zdruzgotany śmiercią Pawła Adamowicza - napisał na Twitterze wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. - Cóż za bezsensowna przemoc - dodał.



"Moje myśli i modlitwy są z jego bliskimi i przyjaciółmi. Gdańskowi, Polsce i Europie będzie go brakować" - podkreślił.



Jestem zdruzgotany wiadomością o śmierci Pawła Adamowicza. Cóż za bezsensowna przemoc. Myślami i modlitwą jestem z jego bliskimi i przyjaciółmi. Będziemy za Tobą tęsknic, w Gdańsku, Polsce, Europie. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) January 14, 2019

"Druzgocąca strata dla mieszkańców Gdańska, przyjaciół i rodziny prezydenta Adamowicza i wszystkich z nas, którzy cenią służbę publiczną, postępową politykę i otwartą, dostępną dla wszystkich demokrację - tak zareagował na śmierć Pawła Adamowicza burmistrz Londynu Sadiq Khan.

"Myśli, modlitwy i solidarność Londynu są z Gdańskiem w ten smutny dzień" - podkreślił.



Druzgocąca strata dla mieszkańców Gdańska, przyjaciół i rodziny prezydenta Adamowicza i wszystkich z nas, którzy cenią służbę publiczną, postępową politykę i otwartą, dostępną dla wszystkich demokrację. Myśli, modlitwy i solidarność Londynu są z Gdańskiem w ten smutny dzień. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 14, 2019

"Pozostaniesz w naszej pamięci"

"Żegnaj Pawle, pozostaniesz w naszej pamięci" - napisał na Twitterze były prezydent Lech Wałęsa.



Żegnaj Pawle pozostaniesz w naszej pamięci . — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) January 14, 2019

"Odszedł człowiek Solidarności. Człowiek, który niósł ze sobą wartości Sierpnia'80. Dialog, otwartość na drugiego człowieka, przyzwoitość. Cześć Jego Pamięci" - to reakcja Władysława Frasyniuka, działacza opozycji w PRL.



Odszedł człowiek Solidarności. Człowiek, który niósł ze sobą wartości Sierpnia 80'. Dialog, otwartość na drugiego człowieka, przyzwoitość. Cześć Jego Pamięci. — Władysław Frasyniuk (@WFrasyniuk) January 14, 2019

Żegnają prezydenci z Trójmiasta

"Trudno uwierzyć w śmierć Przyjaciela. Całe życie poświęcił walce i pracy o wolność i demokrację. Od kilku lat, do samego końca, w sposób szczególny apelował o wzajemny szacunek ludzi, walczył o otwartość i tolerancję..." - napisał w oświadczeniu prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Podkreślił, że "odszedł wspaniały Ojciec, Mąż, Syn, Prezydent Gdańska". "Prezydent Miasta, które całkowicie zmieniło swoje oblicze dzięki pracy Pawła Adamowicza. Pawle, zawsze będziesz z nami" - zaznaczył Karnowski.

- Od niedzielnego wieczoru wszyscy mieliśmy nadzieję, że Paweł wygra tę batalię, że wygra walkę o życie - powiedział w rozmowie z TVN24 prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. - To niezwykle smutna, dołująca wiadomość, która tego popołudnia dzisiaj dociera do nas. Pogrążony w smutku nie tylko Gdańsk, Pomorze - cała Polska - podkreślił.

"Cios dla nas wszystkich"

"Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest ciosem dla nas wszystkich. Pokój Jego duszy. Bądźmy myślami z Jego Rodziną i Bliskimi" - podkreśliła w poniedziałek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.



Zabójstwo Prezydenta Pawła Adamowicza jest ciosem dla nas wszystkich. Pokój Jego duszy. Bądźmy myślami z Jego Rodziną i Bliskimi. — Joanna Kopcińska (@j_kopcinska) January 14, 2019





"Potrzebujemy wspólnej modlitwy i refleksji"

"W imieniu Konfederacji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia żonie, dzieciom i tym wszystkim, których dotknęła śmierć śp. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska" – napisał przewodniczący episkopatu abp Stanisław Gądecki.



Jak dodał, zamach na prezydenta Gdańska i jego śmierć wstrząsnęły całym społeczeństwem, wierzącymi i niewierzącymi, ludźmi o różnych poglądach politycznych.



"Miłosiernego Boga proszę o życie wieczne dla Zmarłego i ukojenie bólu wszystkich pogrążonych w żałobie (...). W tych trudnych momentach wszyscy potrzebujemy jedności i wspólnoty. Potrzebujemy wspólnej modlitwy i refleksji, aby już nigdy więcej nie powtórzyły się podobne wydarzenia" – zaznaczył abp Gądecki.



Kondolencje Przewodniczącego Episkopatu po śmierci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza pic.twitter.com/OwCvEitv4s — Przewodniczący Episkopatu (@Abp_Gadecki) January 14, 2019