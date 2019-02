Jaki do europarlamentu? "Wiem, że są rozważane różne opcje, ale muszę poczekać"





- Czekam jeszcze, co będzie ze mną, ale bardzo spokojnie do tego podchodzę - mówił w "Kropce nad i" wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, pytany o swoją ewentualną kandydaturę do Parlamentu Europejskiego. Dodał, że "ma co robić w kraju", a zarówno w kraju, jak i w europarlamencie "można pracować dla państwa".

We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził liderów list wyborczych partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na "jedynkach" i "dwójkach" na listach znaleźli się na niej między innymi: wicepremier Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna Zalewska i minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki pytany w "Kropce nad i" w TVN24 o kandydaturę szefa MSWiA powiedział, że "Unia Europejska, czy instytucje unijne zajmują się coraz częściej obszarem bezpieczeństwa i pan minister Brudziński jest bez wątpienia osobą, która ma bardzo duże doświadczenie w tym zakresie". Jaki przekonywał także, "dzisiaj jest tak, że często losy Polski, czy bardzo ważne projekty dotyczące naszego państwa są rozgrywane właśnie w przestrzeniach europejskich".



Jak mówił, do tej pory w Parlamencie Europejskim "była doskonała drużyna [Prawa i Sprawiedliwości - red.], ale zawsze może być lepsza".

"Bardzo spokojnie do tego podchodzę"

Czy on sam znajdzie się na liście kandydatów PiS do europarlamentu? - Czekam jeszcze, co będzie ze mną, ale bardzo spokojnie do tego podchodzę. Ja mam też co robić w kraju - mówił gość "Kropki nad i", zaznaczając, że jego kandydatura zależy od Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.

Jaki zaprzeczył, że miałby znaleźć się wśród kandydatów z okręgu Dolnośląskie - Opole. Na pytanie o okrąg Małopolska - Świętokrzyskie odpowiedział: - Wiem, że są rozważane różne opcje, ale muszę poczekać. Spokojnie. Do tego podchodzę bardzo spokojnie.

Dodał, że w polityce "zawsze ma znaczenie gra drużynowa, dlatego ja spokojnie czekam".

Pytany czy wołałby znaleźć się w europarlamencie, czy pozostać w ministerstwie sprawiedliwości, odpowiedział, że "i tu, i tu można pracować dla państwa". - Dla mnie najważniejszym przywilejem jest to, że mogę procować dla swojej ojczyzny - dodał Patry Jaki.

Wybory do europarlamentu odbędą się 26 maja, a ich zarządzenie przez prezydenta powinno nastąpić nie później niż 25 lutego. Wtedy oficjalnie rozpocznie się kampania wyborcza. W tegorocznych eurowyborach Polacy wybiorą 52 przedstawicieli do PE w 13 okręgach wyborczych.

