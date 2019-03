"Członek PiS-u mówiący o nepotyzmie to jest śmiech na sali"





20 lat jestem w szeroko pojętej debacie publicznej. Przyszedł czas, żeby moje umiejętności i moje kompetencje były też wzięte pod uwagę przez wyborców - powiedział w "Kropce nad i" Krzysztof Śmiszek, odpowiadając na zarzuty o nepotyzm w Wiośnie. Partner Roberta Biedronia startuje z pierwszego miejsca do Parlamentu Europejskiego. Poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk ocenił, że to przykład, że "ze względu na strach przed oskarżeniem o homofobię, na pewne rzeczy pozwala się bardziej".

"Eksperci i ekspertki, liderzy i liderki". Kto jest kim w partii Roberta Biedronia W niedzielę... czytaj dalej » Krzysztof Śmiszek znalazł się na czele listy wyborczej Wiosny do Parlamentu Europejskiego w okręgu dolnośląsko-opolskim. Komentując w niedzielę tę informację, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk napisał na Twitterze: "Wyobraźmy sobie sytuację dotyczącą partnerki czy konkubiny któregoś z liderów innych partii politycznych. Słyszycie ten hejt dot. nepotyzmu, etc? A tu tylko cisza... Poprawność polityczna? hipokryzja?".

"W PiS karta członkostwa jest kartą bankomatową"

- To jest kontynuacja tych podwójnych standardów, które funkcjonują w PiS-ie. (...) Kto jak, kto, ale członek PiS-u mówiący o nepotyzmie to jest śmiech na sali - skomentował w "Kropce nad i" Śmiszek.

- Przecież w PiS-ie jest teraz tak, że karta członkowska (...) jest kartą bankomatową, dostaje się wszystkie możliwe posady - ocenił.

Podkreślił, że od 20 lat działa społecznie, jest prawnikiem, wykładowcą akademickim. - 20 lat jestem w szeroko pojętej debacie publicznej. Przyszedł czas, żeby moje umiejętności i moje kompetencje były też wzięte pod uwagę przez wyborców i wyborczynie Dolnego Śląska i Opolszczyzny - powiedział Śmiszek.



Zauważył, że "mieliśmy sytuację, kiedy bracia bliźniacy (Lech i Jarosław Kaczyńscy - przyp. red.) pełnili funkcję premiera i prezydenta".

"Gdyby to był związek heteroseksualny, to bylibyście" oskarżani o nepotyzm

Znane nazwiska na listach Wiosny. "Biedroń uruchamia dotychczas milczących" Bujak, Płatek,... czytaj dalej » - To już jest przykład tego, że w niektórych kwestiach w Polsce nie tylko nie mamy homofobii, ale ze względu na strach przed oskarżeniem o homofobię, na pewne rzeczy pozwala wam się bardziej - powiedział poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk zwracając się do Krzysztofa Śmiszka.



- Gdybym ja był szefem partii i swoją narzeczoną, partnerkę, żonę wystawił na pierwsze miejsce listy w okręgu, z którym ona nie ma nic do czynienia, ale ten okręg jest biorący, (...) byłbym oskarżony o nepotyzm - ocenił.



- Pan nie został o to oskarżony - podkreślił zwracając się do Śmiszka. - Myślę, że gdyby to był związek heteroseksualny, to bylibyście - dodał.

Śmieszek odpowiedział, że PiS nie uznaje związków partnerskich, więc w świetle prawa on i Robert Biedroń są osobami obcymi.