Parlamentarzyści po 65. roku życia na emeryturę? "Nawiązujemy do filozofii państwa PiS"

Kopiuj, wklej - tak powstał projekt ustawy autorstwa Kukiz'15 o wygaszaniu mandatu posłów i senatorów, którzy osiągnęli 65. rok życia. To zasady wprost przepisane z ustawy o Sądzie Najwyższym. Są niekonstytucyjne - twierdzi Prawo i Sprawiedliwość broniąc, jednocześnie swojego stanowiska w sprawie sędziów. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Sąd Najwyższy w rękach polityków. Historia zatacza koło Dzisiaj niszczony... czytaj dalej » Do laski marszałkowskiej trafił projekt ustawy, która wysyła co siódmego posła z obecnych sejmowych ław na polityczną emeryturę.

Projekt nowelizacji ustawy o mandacie posła i senatora autorstwa Kukiz'15 wygasza mandaty wszystkim parlamentarzystom, którzy ukończyli 65. rok życia i nie złożyli oświadczenia o przedłużeniu wykonywania obowiązków do Konwentu Seniorów.

- On ma służyć odmłodzeniu reprezentacji narodu w Sejmie. Jest wielu posłów, którzy - myślę - dużo lepiej czuliby się na zasłużonej bądź nie emeryturze - powiedział wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15).

Gdyby ustawa zaczęła obowiązywać dziś, to polityczna emerytura groziłaby dokładnie 63 posłom i 26 senatorom. W tym Jarosławowi Kaczyńskiemu.



Miejsce w parlamentarnych ławach straciliby też: Krystyna Pawłowicz, Antoni Macierewicz i Ryszard Terlecki. Mandaty wygasłyby wielu byłym opozycjonistom: Bogdanowi Borusiewiczowi, Henryce Krzywonos, a także byłemu już posłowi Kukiz'15 Kornelowi Morawieckiemu.

"To niekonstytucyjne"

Przymusiński: świat nie ma wątpliwości, kto jest prezesem Sądu Najwyższego Jeśli (prezes... czytaj dalej » - To absolutnie idiotyczne i niekonstytucyjne. Niech Kukiz'16 składa taką poprawkę do konstytucji. Jeżeli to przejdzie w konstytucji, to wtedy będzie mógł o tym rozmawiać - skomentował Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej.

Konstytucja mówi jasno. Posłem może zostać każdy, kto skończył 21 lat. Kandydat do Senatu musi mieć co najmniej 30. Brak w niej jednak zapisów, kiedy z poselskich ław trzeba iść na emeryturę.

- Niewątpliwie przy okazji tej dyskusji może się pojawić kwestia chociażby tego, co w sytuacji, kiedy ktoś jest czynnym parlamentarzystą, ukończył 65 (lat-red.), uzyskał uprawnienia emerytalne, korzysta z emerytury (...) Tu mam wątpliwości konstytucyjne - powiedział senator PiS Jan Maria Jackowski.

"Nawiązujemy do filozofii państwa Prawa i Sprawiedliwości"

Do Sądu Najwyższego wpłynęły pisma od prezydenta. Sędziowie "nie godzą się" z interpretacją przepisów Do Sądu... czytaj dalej » Senator ma wątpliwości konstytucyjne co do zapisów bliźniaczo podobnych do tych, którymi PiS wysłał w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. I tu dochodzimy do prawdziwych powodów zgłoszenia tej ustawy.

- Nawiązujemy do filozofii państwa Prawa i Sprawiedliwości, według której każdemu można skrócić kadencję opisaną w konstytucji - powiedział Stanisław Tyszka (Kukiz'15).



Posłowie Kukiz'15, zgłaszając nowelizację ustawy o mandacie posła i senatora, chcieli pokazać to, co od kilku tygodni zgodnie powtarza większość ekspertów przy okazji wysłania sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku i nieprzestrzegania zapisów odnośnie kadencji pierwszej prezes tego sądu.

- Wtedy, kiedy kadencja jest zapisana literalnie w konstytucji, żadna ustawa nie może tego zmienić, obojętnie, czy dotyczy posłów, czy sędziów - skomentował Cezary Tomczyk z PO.