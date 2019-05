Prezydent Andrzej Duda z żoną zaproszeni do Białego Domu

Video: tvn24

Prezydent: bardzo mocno podniosłem temat wiz w czasie...

02.05 | "Rzeczywiście o to zabiegam. Bardzo mocno podniosłem ten temat (zniesienia wiz dla Polaków) w czasie ostatniej wizyty w Waszyngtonie, która miała miejsce rok temu (we wrześniu), więc to było niedawno i to też pokazuje, jaka jest w tej chwili skala naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Donald Trump jest jednym z tych prezydentów, z którymi spotykam się najczęściej - powiedział prezydent Andrzej Duda w specjalnym wydaniu "Tak jest" w TVN24.

»