Palestyna zaproszona na warszawską konferencję. Wcześniej jednak padło "nie"

"Obawiam się, że to sprawa czysto propagandowa"

Video: TVN24 BiS

"Obawiam się, że to sprawa czysto propagandowa"

Administracja Trumpa gra na dociśnięcie Iranu ekonomicznie po to, żeby spowodować upadek reżimu - ocenił w "Faktach o Świecie" TVN24 Radosław Sikorski komentując ogłoszoną w piątek decyzję o organizacji w Warszawie szczytu na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Zdaniem byłego szefa MSZ Amerykanie wybrali Polskę, bo chcą jej użyć do rozbijania Unii Europejskiej. - W tym sensie polityka amerykańska jest trochę podobna do rosyjskiej - ocenił Sikorski.

»