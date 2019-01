Owsiak: tak strasznie się zakręciliśmy, że nie możemy nawet uszanować takiego dnia

Bądźmy Polakami, którzy się kochają, którzy mają do siebie przyjaźń, którzy nie mają w sobie agresji - apelował w niedzielny wieczór Jurek Owsiak po ataku nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Polityk został zaatakowany podczas "Światełka do Nieba" w Gdańsku.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Na miejscu był reanimowany, potem został przewieziony do szpitala. Napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska z przestępczą przeszłością - podaje policja.

Prezydent Gdańska zaatakowany nożem na scenie WOŚP Prezydent Gdańska... czytaj dalej » Zdarzenie skomentował szef WOŚP Jerzy Owsiak. - Dzieje się to w środkowej Europie, w Polsce. Polsce, która słynęła z tego, że była krajem, który wymyślił wolność, wymyślił Solidarność w XX wieku - mówił. - W tym kraju tak się zakręciliśmy od trzech lat, tak strasznie się zakręciliśmy, że nie możemy nawet uszanować takiego dnia, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - zauważył.

"Idźcie tam, gdzie są dobre emocje"

- Mając swoje żale, swoje pretensje, mając swoje bóle, targniemy się z nożem na drugą osobę. To jest momentami dziki kraj. Nie róbcie tego, nie można walczyć przemocą. Weźcie to sobie do serca w dzisiejszym dniu, kiedy robimy tak nieprawdopodobne rzeczy, kiedy chcemy być ze sobą. Bądźmy Polakami, którzy się kochają, którzy mają do siebie przyjaźń, którzy nie mają w sobie agresji - apelował. - Coś nieprawdopodobnego. Nie dzielmy się - dodał.

Zaapelował także do tych, "którzy nas dzielą". - Nie idźcie w tamtą stronę - mówił.

- Robimy to, że są dwa kraje Polska. Nikt nie ma prawa tak mówić. Jest jedna Polska, właśnie taka, jaka jest tutaj: dobra, wspaniała, rewelacyjna. Idźcie tam, gdzie są dobre emocje - podkreślił.

Na stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy opublikowano w tej sprawie oświadczenie.

