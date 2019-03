"Należy dyskutować, zanim będzie za późno". Debata o przeciwdziałaniu mowie nienawiści

W piątek odbywa się debata "Ja nie hejtuję, ja rock'n'rolluję", której tematem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści. Została zorganizowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. - Będziemy próbowali znaleźć antidotum - zapowiedział Jerzy Owsiak, szef WOŚP.

W południe w warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpoczęła się debata "Ja nie hejtuję, ja rock'n'rolluję" dotycząca przeciwdziałania zjawisku mowy nienawiści w Polsce. Została zorganizowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i WOŚP.

Na początku debaty przemawiali Jerzy Owsiak i RPO Adam Bodnar.

Źródło: PAP/Paweł Supernak Owsiak i Bodnar na debacie o przeciwdziałaniu mowie nienawiści

Owsiak organizuje "grupę wsparcia" w walce z hejtem Chcemy spróbować... czytaj dalej » - Będziemy mówili o stanie rzeczy. Co się dzieje, jak to wygląda od strony i litery prawa, i rzeczywistości. W drugiej części będziemy próbowali znaleźć antidotum i to takie, które jest po stronie pana rzecznika, bardzo formalne, ale też po naszej stronie. Szukamy wszystkich form happeningowych - zapowiedział Owsiak, odnosząc się do problematyki radzenia sobie z mową nienawiści w przestrzeni publicznej.

"Należy o tym dyskutować zanim będzie za późno"

Bodnar wskazywał, że "temat walki z mową nienawiści, z hejtem jest znany od lat". - Ale po tragedii w Gdańsku, po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza, my się spotkaliśmy z Jurkiem i zaczęliśmy się zastanawiać, co można zrobić razem, aby wyeliminować zjawisko hejtu w naszym życiu społecznym. Wtedy ustaliliśmy, że taka debata jest potrzebna - mówił.

Podkreślał, że "debata ma większy cel niż tylko zastanowienie się nad rozwiązaniami prawnymi". - Taki, żeby się zastanowić, jak można ten trend narastania mowy nienawiści odwrócić - wyjaśnił RPO.

- Obecnie nie jest czas na diagnozy, zastanawianie się czy jest źle i dlaczego, tylko zastanowienie się co konkretnie trzeba zrobić i jak doprowadzić do realizacji tych rekomendacji, które są przedstawiane od lat - mówił.

WOŚP dziękuje za finał i maluje mural na akademiku Dwa glany i napis... czytaj dalej » - Należy o tym dyskutować, zanim będzie za późno - podkreślił Bodnar.

Dyskusja ekspertów

Po przemowach Bodnara i Owsiaka rozpoczęła się główna część debaty. Dyskusję prowadzi Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onet.pl.

W gronie panelistów znaleźli się:

Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze RPO.

Joanna Grabarczyk, koordynatorka Projektu "Hejt Stop", zajmująca się przeciwdziałaniem mowie nienawiści w Internecie.

Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia "Nigdy więcej", socjolog.

Po dyskusji panelistów do rozmowy włączy się publiczność.