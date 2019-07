Przekonali go "obcokrajowiec" i "ortopeda". Za garść "złotych" monet dał im 12 tysięcy

Dwaj mężczyźni udający obcokrajowca i ortopedę w zamian za 30 "złotych" monet wyłudzili od 82-latka większość jego oszczędności, które zamierzał wpłacić do banku. Oszustom przekazał 12 tysięcy złotych. Tyle zapłacił za 30 brytyjskich jednopensówek. Sprawców wyłudzenia szuka policja.

Do oszustwa doszło w środę w Puławach. Starszy mężczyzna, 82-letni mieszkaniec tego miasta, w drodze do banku, został zaczepiony przez nieznajomych.

Najpierw zatrzymał go nieznany mu mężczyzna, który mówił w obcym języku. Gdy puławianin próbował zrozumieć o co chodzi, podszedł drugi mężczyzna, który mówił już po polsku. Przedstawił się, że jest ortopedą. Z rozmowy wynikało, że obcokrajowiec chce sprzedać monety, ale lekarzowi brakuje pieniędzy do pełnej zapłaty.

- Ortopeda tak pokierował rozmową, że puławianin uwierzył w transakcję i dał mu większość swoich oszczędności, które planował wpłacić do banku – relacjonuje podkom. Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji.

Doszło do transakcji, a starszy pan poszedł do banku, gdzie miał czekać na ortopedę, który obiecał mu zwrot pieniędzy. Fałszywy lekarz nie pojawił się w placówce bankowej, a mieszkaniec Puław zorientował się, że został oszukany.

- Oszuści przekonywali starszego mężczyznę, że są to cenne stare monety. Ortopeda uwiarygodnił swoje zamiary ich zakupu, wyjmując trzy tysiące złotych – dodaje policjantka.

Brytyjskie jednopensówki

Drogocennymi monetami okazały się brytyjskie jednopensówki, za które puławianin oddał 12 tysięcy złotych.

- Niestety na chwilę obecną nie udało się ustalić, kim byli oszuści. Pokrzywdzony będący w szoku nie zapamiętał, jak wygląda obcokrajowiec. Ortopeda wyglądał klasycznie: mężczyzna, wysoki, przeciętnej budowy ciała, przeciętnego wyglądu – przytacza oficer prasowa.

Policjanci kryminalni pracują nad wyjaśnieniem tej sprawy. Zabezpieczany jest monitoring z okolic miejsca zdarzenia. Dwaj oszuści są poszukiwani, a policja apeluje o ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami nieznajomymi, zwłaszcza jeśli chodzi o transakcje finansowe.

