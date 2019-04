"Wierzę, że cię znalazłem, jesteś bardzo piękna". Fałszywy żołnierz i historie dwóch kobiet

Video: tvn24

Fałszywi żołnierze

01.04 | Uwodziciele-przestępcy i cena naiwności, jaką płacą ich ofiary. To historie, w które wprost trudno uwierzyć. Pokazujemy je ku przestrodze. Bo choć od czasów słynnego Kalibabki minęło blisko 40 lat, to podrywacze-oszuści wciąż działają, a w dobie internetu coraz bardziej zuchwale. I przykładem tego jest metoda na "amerykańskiego żołnierza". Choć amerykańska armia od lat ostrzega przed przestępcami, metoda jest bardzo skuteczna, o czym przekonała się bohaterka reportażu Katarzyny Lazzeri. Nasza reporterka pokaże, że to metoda, którą jednak bardzo łatwo zdemaskować.

