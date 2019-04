Spłonęły książki, które "przynosiły złą moc". Teraz ksiądz oświadcza, że to był "niefortunny fakt"





Foto: PAP/EPA | Video: Fakty TVN Spalono przedmioty, które miały być "magiczne". Materiał "Faktów" TVN

"Fakt spalenia książek i innych przedmiotów był niefortunny. Nie miał on jednak charakteru prześmiewczego wobec jakiejkolwiek grupy społecznej czy religii - oświadczył we wtorek ksiądz Rafał Jarosiewicz, który wraz z grupą parafian w jednej z gdańskich parafii spalił książki i przedmioty "przynoszące złą moc". "Jeśli ktokolwiek moje działanie odebrał w ten sposób, chciałbym w tym miejscu go bardzo serdecznie przeprosić" - dodał.

W gdańskiej parafii NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej po mszy publicznie spalono książki i przedmioty, które na prośbę księdza przynieśli parafianie, by pozbyć się wszystkiego, co "przynosi złą moc".

Zdjęcia z wydarzenia opublikowała na swoim profilu internetowym Fundacja SMS z Nieba, która ma siedzibę w Koszalinie - to ona organizowała rekolekcje w gdańskiej parafii. Zdjęcia opatrzone były cytatami z Biblii i Katechizmu Kościoła Katolickiego, które odnosiły się do palenia książek dotyczących magii czy odrzucenia okultyzmu i wróżbiarstwa.

"Harry Potter" na stosie, czyli jak gdański ksiądz walczył z magią Rzecznik... czytaj dalej » Założycielem tej fundacji i inicjatorem spalenia przedmiotów jest ksiądz Rafał Jarosiewicz.

Wśród spalonych na stosie przed kościołem rzeczy były najróżniejsze przedmioty, ale przede wszystkim książki - głównie fantasy, jak powieści o Harrym Potterze czy saga "Zmierzch", ale także pozycje myślicieli hinduskich. Oprócz tego widać maskę afrykańską, figurki słoni, parasolkę z postacią z japońskich kreskówek Hello Kitty oraz ramki z obrazami – są położone frontem do ziemi, więc nie widać, co na nich jest.

"Fakt spalenia książek i innych przedmiotów był niefortunny"

We wtorek Fundacja SMS z Nieba opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych oświadczenie księdza Rafała Jarosiewicza w tej sprawie.

"Harry Potter", "Zmierzch", słoń i Hello Kitty spłonęły na stosie przed kościołem, bo "przynoszą złą moc" W jednej z... czytaj dalej » "Fakt spalenia książek i innych przedmiotów był niefortunny. Nie miał on jednak charakteru prześmiewczego wobec jakiejkolwiek grupy społecznej czy religii, nie był też wymierzony w książki jako takie czy kulturę. Jeśli ktokolwiek moje działanie odebrał w ten sposób, chciałbym w tym miejscu go bardzo serdecznie przeprosić" - napisał ks. Rafał Jarosiewicz.

"Fundacja przez ostatnie pięć lat rozdała za darmo prawie ćwierć miliona książek, w tym też książki, które uratowaliśmy przed zniszczeniem w sytuacji likwidacji magazynów przez wydawnictwa" - wskazywał jednocześnie.

"Niefortunna była także publikacja fotografii ukazujących zniszczenie książek i innych przedmiotów dobrowolnie przyniesionych przez uczestników rekolekcji, zwłaszcza że nie zawierała żadnych wyjaśnień" - dodał ks. Jarosiewicz.

Źródło: Facebook/Fundacja SMS z Nieba Oświadczenie księdza Rafała Jarosiewicza w sprawie spalenia książek

Kuria: forma nieodpowiednia

Zanim ks. Jarosiewicz wydał oświadczenie, do sprawy odniosła się kuria biskupia w Koszalinie.

"Symboliczny akt zerwania z tym, co ludzie uważali za swoje bożki" W jednej z... czytaj dalej » - Sama forma była dyskusyjna, a nawet nieodpowiednia. Nie podpisałbym się pod nią – krytykował ks. Wojciech Parafianowicz, rzecznik kurii biskupiej w Koszalinie. Jednak z drugiej strony podkreślił, że szkodliwe jest istnienie okultyzmu, wróżb i podobnych zjawisk i intencje księdza ocenia jako dobre.

- Kościół zawsze będzie na nie wskazywał, ponieważ mają one destrukcyjny wpływ na życie wielu ludzi. Z pewnością takie właśnie intencje przyświecały pomysłodawcom rekolekcji. Nie mieli oni też wpływu na to, co ostatecznie przyniosą ze sobą ich uczestnicy - zaznaczył ks. Parfianowicz.

Ksiądz Parafianowicz zauważył również, że całe wydarzenie zostało oderwane od kontekstu, czyli tematu rekolekcji ze szkodą dla samej tematyki.

- Czym innym jest bycie na miejscu, usłyszenie odpowiedniego wprowadzenia, a czym innym obejrzenie w internecie wyrwanego z kontekstu zdjęcia opatrzonego tendencyjnym tytułem. Powtórzę jednak, że forma działania była nieodpowiednia i w odbiorze medialnym mogła nawet odwrócić uwagę od realnych zagrożeń duchowych - podkreślił ks. Parfianowicz.

- Mówimy teraz o jakimś zdjęciu, o tej formie, zamiast rozmawiać o realnym problemie - stwierdził.

Przyznał, że rozmawiał z "księdzem Rafałem (Jarosiewiczem - red.)" i przekazał mu to samo. Kuria żadnych konsekwencji nie zamierza wobec niego wyciągać, ale liczy na to, że ksiądz zmieni w przyszłości formę rekolekcji.