"Pożyczył" autobus, by wrócić do domu

Video: Jan / faktykaliskie.pl

Grabiami przegonił intruza. Nagranie z kamer monitoringu

12.03. | Skradł się od tyłu do remontowanego domu w Kaliszu i prawdopodobnie zamierzał go okraść. Jego pech polegał na tym, że pod budynek podjechał akurat właściciel. Chwycił grabie i wszedł za niepożądanym gościem. - Chciałem go po prostu przepędzić - mówi pan Jan. I to mu się udało. A wszystko nagrały kamery monitoringu.

»