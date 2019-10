"Potwierdzamy prawdziwość informacji" o abp. Głódziu. Oświadczenie 16 gdańskich księży

Grupa kapłanów z archidiecezji gdańskiej "potwierdza prawdziwość informacji" zawartych w materiale "Czarno na białym" TVN24 dotyczących arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. 16 duchownych przesłało oświadczenie w tej sprawie do nuncjusza apostolskiego. Pod adresem metropolity padają zarzuty ubliżania, publicznego poniżania i psychicznego znęcania się nad księżmi.

Reporterzy "Czarno na białym" w materiale o metropolicie gdańskim Sławoju Leszku Głódziu ujawnili między innymi fragmenty świadectwa jednego z księży, który współpracował z arcybiskupem. Pod adresem hierarchy padają zarzuty ubliżania, publicznego poniżania i psychicznego znęcania się.

"Systemowy atak wymierzony w duchowieństwo". Reakcja w sprawie arcybiskupa Głódzia "Wyrażamy swoje... czytaj dalej » Reporterzy rozmawiali z kilkunastoma byłymi i obecnymi duchownymi. Wszyscy opisywali podobny mechanizm psychicznej przemocy, której doświadczyli w kontaktach z kościelnym przełożonym. Redakcja wysłała do gdańskiej kurii kilkanaście pytań dotyczących przedstawianych informacji. Mimo upływu dwóch miesięcy nikt nie odpowiedział.

ZOBACZ MATERIAŁ "CZARNO NA BIAŁYM" O ZARZUTACH POD ADRESEM ABP. GŁODZIA >>>

Według informatorów "Czarno na białym" księża, którzy mieli być krzywdzeni przez arcybiskupa Głódzia, szukali pomocy u przedstawiciela papieża w Polsce, a ich świadectwa otrzymało dwóch ostatnich nuncjuszy apostolskich w Polsce - arcybiskup Celestino Migliore i arcybiskup Salvatore Pennacchio.

Reporterzy wysłali pytania do obecnego nuncjusza abp. Pennacchio, prosząc go o informację, co zamierza zrobić w tej sprawie. Do tej pory także nie dostali odpowiedzi. Księża, którzy składali w tej sprawie świadectwa, twierdzą, że nikt się z nimi nie kontaktował, by sprawdzić składane przez nich relacje.

Grupa kapłanów potwierdza prawdziwość informacji o abp. Głodziu

W poniedziałek grupa kapłanów z archidiecezji gdańskiej przesłała do nuncjusza abp. Pennacchio oświadczenie. Napisali, że "potwierdzają prawdziwość informacji" zawartych w reportażu "Czarno na białym".

Zadeklarowali, że "są gotowi ponownie przedstawić wspomniane w nim fakty wobec Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Jego Ekscelencji Abpa Salvatore Pennacchio".

Pod oświadczeniem podpisało się 16 duchownych. Ich nazwiska podano tylko do wiadomości nuncjusza.

CZYTAJ OŚWIADCZENIE 16 KAPŁANÓW ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ >>>