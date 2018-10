Organizatorzy Marszu Równości chcą iść w Lublinie. Złożyli zażalenie

Organizatorzy październikowego Marszu Równości w Lublinie złożyli w czwartek zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego o utrzymaniu decyzji prezydenta miasta zakazujące Marszu Równości. Sąd zdecydował też, że na ulice nie będą mogli wyjść z kontrmanifestacją narodowcy.

Sąd Okręgowy w Lublinie wydał w środę decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji prezydenta miasta zakazującej zapowiedzianego na sobotę Marszu Równości, a także planowanej tego dnia kontrmanifestacji środowisk narodowych. Prezydent Krzysztof Żuk tłumaczył swoją decyzję obawami o życie i bezpieczeństwo mieszkańców.

Marsz Równości i kontrmanifestacja narodowców zakazane. Sąd odrzucił odwołania Sąd Okręgowy w... czytaj dalej » Organizatorzy Marszu tego samego dnia oświadczyli, że złożą zażalenie od tej decyzji. Wpłynęło ono w czwartek do Sądu Apelacyjnego na postanowienie Sądu Okręgowego. Sąd ma dobę na wyznaczenie i organizację rozprawy.

- To nasze konstytucyjne prawo. Obowiązkiem państwa jest to, żeby zapewnić obywatelom równe prawo dostępu do przestrzeni, również w zakresie demonstrowania swoich praw - mówił w środę Bartosz Staszewski, organizator Marszu.

Poinformowano także, że w przypadku niewydania zgody, zamiast Marszu Równości odbędzie się nieformalny spacer w tym samym terminie - 13 października.

Prezydent zakazał obu zgromadzeń

Sąd w środę rozpatrywał odwołania organizatorów obu zgromadzeń - Marszu Równości i manifestacji narodowców - od decyzji prezydenta i oba oddalił. Sąd podzielił argumentację prezydenta Lublina.

Sędzia Zofia Homa, która rozpatrywała oba odwołania, powiedziała, że spotkanie uczestników Marszu Równości z kontrmanifestacją mogłoby doprowadzić do konfliktu, którego eskalacja mogłaby stanowić realne zagrożenie dla mieszkańców, postronnych osób, a, co najważniejsze, dla samych uczestników marszu.

Prezydent Lublina tłumaczył księżom, dlaczego nie może zakazać marszu. Później jednak to zrobił Prezydent Lublina... czytaj dalej » Sędzia zaznaczyła, że trasa marszu przebiega w okolicach atrakcji turystycznych, ulicami biegnącymi przez centrum miasta, a marsz zaplanowano w godzinach zwiększonego ruchu. Sędzia zwróciła uwagę, że organizator Marszu Równości określił przypuszczalną liczbę uczestników marszu na 1500 osób, a wolontariuszy służby porządkowej na 10-20 osób.

- Nie sposób uznać, by organizator, składając zawiadomienie o organizacji zgromadzenia, w należyty sposób zadbał o bezpieczeństwo biorących w nim udział osób – mówiła sędzia.

Odwołania dotyczyły zakazu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, który tłumaczył, że wydał zakaz organizacji obu zgromadzeń ze względów bezpieczeństwa. Powołał się on wówczas na przepis ustawy Prawo o zgromadzeniach, który umożliwia wydanie zakazu, gdy zgromadzenie może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi lub mieniu w znacznych rozmiarach.

Wcześniej - 4 października - prezydent Lublina wysłał list do księży, w którym tłumaczył, że nie może zakazać manifestacji. Swoją decyzję zmienił jednak we wtorek 9 października. Wcześniej tego dnia spotkał się komendantem miejskim policji. Policja miała potwierdzić, że "istnieje realne zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, w tym uczestników marszu".