"Szanowni Państwo!



Mija rok 2017. Kolejny rok ważnych zmian. To był czas budowy państwa służącego obywatelom – wszystkim bez wyjątku. Czas reform, dzięki którym instytucje i organy będą działać w sposób przejrzysty, pod zwiększoną kontrolą demokratyczną.



Mija kolejny rok skutecznych starań o to, aby Polska rozwijała się szybciej i w sposób przemyślany, a owoce tego rozwoju były dzielone uczciwie. Trwa wzrost gospodarczy, którego efekty odczuwają dziś miliony polskich rodzin. Nasze bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne opiera się na mocnych podstawach.



Drodzy Państwo!



Przed nami rok szczególny, wyjątkowy. Podczas obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przypomnimy i godnie uczcimy wszystkich, którzy zasłużyli się dla naszej wolności. Tych najbardziej znanych i tych, o których dziś pamięta już niewielu.



To okazja, abyśmy na nowo odkryli wielkość naszej historii, abyśmy umocnili naszą narodową tożsamość i dumę z niezwykłych dokonań minionych pokoleń.



Będzie to również czas namysłu nad tym, jaką Polskę chcemy zostawić dzieciom i wnukom. Gorąco zapraszam do udziału w debacie nad kształtem naszej wspólnoty obywatelskiej. Razem zdecydujmy o tym, jaka ma być nowa konstytucja na nowe, nadchodzące czasy. Kształtujmy swoją przyszłość z nadzieją i ufnością w nasze możliwości – tak jak ci, którzy odważną walką i wytrwałą pracą odzyskali niepodległe państwo polskie.



Do rangi symbolu urasta fakt, że w stulecie tamtego wielkiego sukcesu Polska dołącza do grona rozstrzygającego najważniejsze problemy polityki międzynarodowej i stojącego na straży pokoju. Od 1 stycznia Rzeczpospolita będzie jednym z 15 członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wniesiemy tam nasze wartości, nasze wielowiekowe doświadczenia w dążeniu do wolności, pokoju i współpracy między narodami.



Panie i Panowie, Drodzy Rodacy!



Niech ten Nowy Rok będzie pomyślny – dla naszej Ojczyzny, dla naszych rodzin, dla każdego z nas. Uczyńmy go rokiem narodowej dumy i poczucia obywatelskiej wspólnoty. Świętujmy nasze dotychczasowe osiągnięcia i wspólnie pracujmy na nowe sukcesy. W ten wyjątkowy czas bądźmy razem – tu, w kraju oraz w gronie rodaków mieszkających za granicą. Cieszę się na liczne spotkania z Państwem podczas lokalnych i ogólnonarodowych wydarzeń z okazji jubileuszu niepodległości, a także w trakcie konsultacji i debat konstytucyjnych.



Z całego serca życzę Państwu, aby ten Nowy Rok 2018 przyniósł Państwu i Państwa bliskim pokój, rodzinne szczęście i dostatek oraz spełnienie wszystkich planów i marzeń.



Do siego roku!"