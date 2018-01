Obywatelski projekt komitetu #ZatrzymajAborcję został skierowany do dalszych prac...

Video: tvn24

10.01.| Posłowie zdecydowali o skierowaniu propozycji przygotowanej przez Komitet Obywatelski #ZatrzymajAborcję do dalszych prac sejmowych. Projekt zakłada zaostrzenie obowiązujących przepisów ws. aborcji. Każdy człowiek, także ten nienarodzony, posiada niezbywalne prawo do ochrony życia, chorzy i niepełnosprawni potrafią być szczęśliwi - przekonywali w środę w Sejmie zwolennicy projektu #ZatrzymajAborcję. Przeciwnicy mówili o wolności kobiet do dokonywania wyboru zgodnie z własnym sumieniem.

