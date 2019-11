Prezydent Olsztyna i czterech samorządowców z zarzutami niedopełnienia obowiązków

Foto: Tomasz Waszczuk/PAP Video: tvn24

"Działała zorganizowana grupa przestępcza

Akt oskarżenia w jednym z wątków śledztwa dotyczącego przywłaszczenia prawie 30 mln zł na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie trafił we wtorek do sądu - podała Prokuratura Krajowa. Oskarżono 10 osób - b. dyrektorów sądów, którzy łącznie mieli przyjąć korzyści majątkowe o wartości ok. 867 tys. zł.

»