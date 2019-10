Rozmowa z Olgą Tokarczuk dziś w "Faktach po Faktach"

Video: tvn24

Rozmowa z Olgą Tokarczuk w piątek w "Faktach po Faktach"

18.10| Olga Tokarczuk, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską odniosła się do wyników wyborów parlamentarnych. Mówiła, że "to nie są wyniki, które by ją uszczęśliwiały". Więcej w piątek w "Faktach po Faktach" o 19.25.

»