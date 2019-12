Olga Tokarczuk odbierze Nagrodę Nobla

"Proszę przyjąć słowa uznania i gratulacje z okazji otrzymania Literackiej Nagrody Nobla" - napisał we wtorek do Olgi Tokarczuk prezydent Andrzej Duda. Listowne gratulacje przesłał pisarce także wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. "Serdecznie zapraszam Panią, w dogodnym dla Pani terminie, do złożenia wizyty w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - napisał.