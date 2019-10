Minister Gliński "zobowiązuje się powrócić do niedokończonych wcześniej lektur noblistki"





"Wielki dzień dla polskiej literatury" - napisał prezydent Andrzej Duda, komentując decyzję o przyznaniu Oldze Tokarczuk literackiego Nobla. Minister kultury Piotr Gliński zapowiedział, że w związku z nagrodą dla Tokarczuk "tym bardziej zobowiązuje się powrócić do niedokończonych wcześniej lektur noblistki". Donald Tusk nagrodą zamierza się chwalić w Brukseli "jako Polak i wierny czytelnik, który przeczytał wszystko, od początku do końca".

Polska pisarka Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za rok 2018 - poinformowała w czwartek Szwedzka Akademia. To pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat. W 1996 roku nagrodę otrzymała Wisława Szymborska.

Prezydent gratuluje Oldze Tokarczuk

"Serdeczne gratulacje dla Pani Olgi Tokarczuk! Wielki dzień dla polskiej literatury. Kolejna polska pisarka, po poetce Wisławie Szymborskiej, otrzymuje literackiego Nobla. Brawo!" - napisał prezydent Andrzej Duda.



Gratulacje od ministra kultury

"Gratulacje dla Pani Olgi Tokarczuk. Sukces polskiego twórcy bardzo cieszy, tym bardziej, że to kolejny międzynarodowy sukces Pani Tokarczuk. Nagroda Nobla to dobitny dowód na to, że polska kultura jest doceniana na całym świecie. Gratuluję!" - napisał wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.



Zapowiedział, że w związku z nagrodą dla Tokarczuk "tym bardziej zobowiązuje się powrócić do niedokończonych wcześniej lektur noblistki".



Piotr Gliński w poniedziałek w "Kropce nad i" został zapytany o szanse Tokarczuk na Nagrodę Nobla i o to, czy jest dla niego ważną pisarką.

- Mówiłem publicznie, w wywiadach, że jest dla mnie ważna - powiedział Gliński. - Zawsze, jeżeli polski pisarz dostałby Nobla, to ważne, chociaż niestety mam kłopot z tą nagrodą nie od dzisiaj - dodał, odpowiadając na pytanie o to, czy trzyma kciuki za jedną z najsłynniejszych polskich pisarek.

Zapytany, jaką książkę nominowanej do nagrody Nobla Tokarczuk przeczytał, powiedział, że "próbował", ale "nigdy nie dokończył".

"Wierny czytelnik, który przeczytał wszystko, od początku do końca"

Z sukcesu pisarki cieszy się również były premier i szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

"Pani Olgo, najserdeczniejsze gratulacje! Co za radość i duma! Będę się tym chwalił w Brukseli jako Polak i wierny czytelnik, który przeczytał wszystko, od początku do końca" - napisał na Twitterze.



"Cieszę się, że polska literatura jest tak ceniona na całym świecie"

Oldze Tokarczuk pogratulował również premier Mateusz Morawiecki.

"Olga Tokarczuk laureatką Nagrody Nobla! Serdecznie gratuluję Pani Oldze wielkiego sukcesu i cieszę się, że polska literatura jest tak ceniona na całym świecie. To wspaniała wiadomość" - napisał na Twitterze.



