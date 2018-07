Oko.press: tajniacy obserwowali spotkanie opozycyjnych młodzieżówek

Foto: Daniel Gnap/East News Video: tvn24

Protesty w obronie sądów w wielu miastach Polski

24.07.| Wrocław, Kraków, Szczecin, Białystok, Lublin czy Warszawa - to tylko niektóre polskie miasta, w których we wtorkowy wieczór zgromadziły się demonstracje przeciw zmianom w polskim sądownictwie. Skandowano hasła: "Presja ma sens", "Wolne sądy", "Wolność, równość, demokracja". W Warszawie manifestację zorganizowano w parku Rydza-Śmigłego koło parlamentu, skąd obradujący w sali plenarnej senatorowie mogli słyszeć okrzyki tłumu. Protestujący odczytali, jak to nazwali, "listę hańby" - nazwiska senatorów PiS. Po każdym skandowali: "Senatorze (senatorko) jeszcze możesz". Rozpostarli też wielką biało-czerwoną flagę. Przy bębnach skandowali: "Nie ma wakacji od demokracji", "Jutro tutaj będzie pusto, a ty musisz spojrzeć w lustro", "My nie chcemy dyktatury, a wy co, a wy co?", "Senatorze, powiedz weto, a nie będziesz marionetą".

»