OKO.press o nieścisłościach w oświadczeniach Dworczyka: sprzedaż willi i udziały przekazane żonie

Video: tvn24

Oświadczenie Michała Dworczyka po publikacji OKO.press

24.05 | Nigdy nie uczestniczyłem w żadnych pracach związanych z funkcjonowaniem spółki Rodzice dla szkoły. Nigdy też nie uzyskałem żadnych przychodów - napisał Michał Dworczyk, odnosząc się do publikacji OKO.press, które donosi, że szef kancelarii premiera w co najmniej 12 oświadczeniach majątkowych zataił, że ma udziały w spółce o wartości 18 tys. złotych. - Uważam, że to jest czepianie się ministra Dworczyka - skomentował Ryszard Czarnecki (PiS). Jednak politycy PiS sami często przypominają sprawę byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL Sławomira Nowaka, który pięciokrotnie nie wpisał do oświadczenia majątkowego zegarka o wartości 20 tys. złotych.

