Ponad 270 tysięcy złotych w pół roku. OKO.press o kolejnej radnej PiS w NBP

Video: Adrianna Otręba / Fakty po południu

Dwie konferencje, trzy projekty. Czy zarobki w NBP będą jawne?

W batalii o ujawnienie zarobków w NBP - dwa do trzech. I zero konkretów. Były dwie konferencje, są trzy projekty ustawy, która miałaby tę jawność umożliwić. PiS już nie chce popierać propozycji Platformy Obywatelskiej. Mówi o własnych rozwiązaniach. Podobnie jak Kukiz '15. Niby wszystkie mają ten sam cel. Ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Prezes Adam Glapiński - teoretycznie przyparty do muru - w rzeczywistości przystępuje do kontrataku.

