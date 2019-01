Naczelna Rada Łowiecka przedstawiła stanowisko w sprawie odstrzału dzików

Masowy odstrzał dzików. Do lasu wybierają się nie tylko myśliwi

Video: Fakty TVN

Naukowcy piszą do premiera i gorąco apelują, by wstrzymał tę rzeź. Decyzja o wybiciu niemal wszystkich dzików w Polsce nie jest nieludzka - jest bardzo ludzka. Żaden inny gatunek nie morduje masowo. Do odstrzału mają być nawet ciężarne lochy.

