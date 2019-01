Odra w szczecińskim szpitalu. Siedmiu pracowników zakażonych

W szpitalu MSWiA w Szczecinie wprowadzono szczególny rygor sanitarny. Odnotowano tam siedem zachorowań na odrę wśród pracowników. "Przyjmowanie nowych pacjentów do szpitala jest ograniczone. Do 18 stycznia 2019 r. wstrzymano wypisywanie pacjentów do domu" - informuje w komunikacie placówka.

W szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej odnotowano siedem zachorowań i podejrzeń odry wśród pracowników placówki.

Co najmniej do piątku wstrzymana została rejestracja nowych pacjentów w Izbie Przyjęć, a osoby obecnie przebywające w szpitalu nie mogą go opuścić. Zakazane są również odwiedziny w placówce.

Odwoływane są także planowane zabiegi medyczne osób, które nie zostały wcześniej przyjęte do szpitala. Władze placówki prowadzą jednak rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Szczecinie, mające umożliwić przeprowadzanie zabiegów w innych szpitalach.

W szczecińskim szpitalu przeprowadzane są także badania mające sprawdzić, czy dana osoba została zakażona wirusem odry.

"Nie są w tej sytuacji możliwe odwiedziny"

W związku z tą sytuacją, szpital MSWiA opublikował na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym informuje, że działa w nim "zespół ds. zapobiegania i zwalczania zakażenia wirusem odry. Podejmuje on wszelkie przewidziane w takiej sytuacji działania".

W komunikacie podkreślono, że "z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów wprowadzono szczególny rygor sanitarny. Przyjmowanie nowych pacjentów do szpitala jest ograniczone. Do 18 stycznia 2019 r. wstrzymano wypisywanie pacjentów do domu".

Szpital zapewnia, że "obecnie przygotowywane są rozwiązania, które w sposób bezpieczny zapewnią jak najszybsze przywrócenie płynnego udzielania świadczeń medycznych w szpitalu". Podkreśla jednocześnie, że "nie są w tej sytuacji możliwe odwiedziny osób przebywających w szpitalu".

"Od chwili uzyskania wiadomości o pierwszym zachorowaniu na odrę w szpitalu prowadzone są czynności epidemiologiczne. Lekarze kwalifikują pracowników do szczepienia, wykonuje się też badania poziomu przeciwciał odrowych" - napisano w komunikacie.

"Eksperci wspomogą działania szpitala w związku z zachorowaniami na odrę"

Szpital w komunikacie potwierdza informację o siedmiu zachorowaniach i podejrzeniach odry wśród pracowników szpitala.

"Nie odnotowano zachorowań wśród pacjentów" - informuje placówka.

W komunikacie czytamy także, że "do szpitala w Szczecinie udaje się dr n. med. Maciej Kisiel, Główny Inspektor Sanitarny MSWiA. Na miejscu, zgodnie z poleceniem Jarosława Pinkasa, Państwowego Głównego Inspektora Sanitarnego, będzie również Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. Eksperci wspomogą działania szpitala w związku z zachorowaniami na odrę".

"Dyrektor Szpitala MSWiA przeprasza wszystkich pacjentów za czasową niedostępność do planowanych świadczeń medycznych i dołoży wszelkich starań, aby nastąpiło możliwie niezwłoczne przywrócenie jego funkcjonowania w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo przyjmowanych pacjentów" - dodano w komunikacie.

Jak poinformowano, "dyrektor Szpitala podjął również rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Szczecinie w celu zapewnienia alternatywnego dostępu do świadczeń medycznych w innych jednostkach służby zdrowia na terenie Szczecina".