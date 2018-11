Tylko w listopadzie 87 przypadków odry w Polsce. "Zaszczepmy się wszyscy, wyeliminujmy tę chorobę"

Video: Fakty TVN

"Znaczne zainteresowanie szczepieniami". Efekt ataku odry

Niezaszczepieni pacjenci zgłaszają się do pilnych szczepień przeciw odrze - to efekt ostatnich przypadków zachorowań na tę groźną chorobę. Ognisko choroby pod Warszawa powoli wygasa, ale jest jeszcze za wcześnie, by ogłaszać zwycięstwo.

