"Megalomaństwo partii rządzącej, że wszystko jest teraz najlepsze, idealne"

To nie jest tak, że my mamy problem ze służbą zdrowia od czterech lat. To jest problem, który trwa, był zaniedbany przez wszystkie poprzednie rządy - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus, kandydatka Lewicy do Sejmu, w programie "Babilon" TVN24 BiS. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło z Porozumienia przekonywała, że "z całą pewnością nasza służba zdrowia jest bardzo dobra". Jako dowód przytaczała dużą liczbę polskich lekarzy pracujących za granicą.

Uczestniczki programu "Babilon" rozmawiały w sobotę o jednym z kluczowych elementów kampanii przed wyborami parlamentarnymi, czyli o systemie ochrony zdrowia w Polsce.

"Służba zdrowia jest dzisiaj w bardzo poważnej zapaści"

Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że ochrona zdrowia "jest taką dziedziną, na której znają się wszyscy".

Problemy w systemie ochrony zdrowia. "Nie ma cudownych recept" Problemy ochrony... czytaj dalej » - Znają się o tyle, że jeżeli ktoś się bardzo poważnie rozchoruje i trafi na SOR, to od razu wie, czy ta służba zdrowia działa, czy nie. Jeżeli ktoś idzie do apteki i nie ma danego leku, a mamy z tym do czynienia, albo te leki bardzo podrożały, to na własnej skórze może odczuć, że służba zdrowia jest dzisiaj w bardzo poważnej zapaści - mówiła Piekarska.

"Nigdy służba zdrowia i jej naprawienie nie było traktowane serio"

Joanna Scheuring-Wielgus, która jest kandydatką Lewicy, podkreślała, że "to nie jest tak, że my mamy problem ze służbą zdrowia od czterech lat". - To jest problem, który trwa, był zaniedbany przez wszystkie poprzednie rządy - powiedziała.



Zdaniem posłanki, "nigdy służba zdrowia i jej naprawienie nie było traktowane serio".

"Z całą pewnością nasza służba zdrowia jest bardzo dobra"

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło z Porozumienia podkreśliła, że "bardzo wzrasta w Polsce liczba studentów medycyny i wzrosła liczba młodych lekarzy".

- Problem pozostaje ze specjalizacją dla tych lekarzy, otwarciem specjalizacji, żeby nie musieli wyjeżdżać za granicę - dodała.

"Jeśli ktoś ma pieniądze, to może się leczyć, a jeśli nie ma, to umiera wcześniej" - Żeby poprawić... czytaj dalej » W jej ocenie, "z całą pewnością nasza służba zdrowia jest bardzo dobra". - To praktyka potwierdza. Jeżeli państwo odwiedzicie takie kraje jak Wielka Brytania, czy Niemcy, wszędzie tam można spotkać naszych lekarzy - przekonywała Turczynowicz-Kieryłło.

"Megalomaństwo partii rządzącej, że wszystko jest teraz najlepsze, idealne"

Elżbieta Bińczycka z Unii Europejskich Demokratów wskazywała na "megalomaństwo partii rządzącej", która twierdzi, że "wszystko jest teraz najlepsze, idealne". - Ale społeczeństwo odczuwa to inaczej - zaznaczyła.



Zdaniem Jolanty Fedek z Polskiego Stronnictwa Ludowego, kluczowa w sprawie ochrony zdrowia jest "kwestia finansowa". - My wydajemy na publiczną służbę zdrowia za mało w porównaniu z krajami, które mają podobną strukturę epidemiologiczną i podobną strukturę demograficzną. Po prostu tych pieniędzy jest za mało - mówiła.