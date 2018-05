Obywatele RP o wniosku ministerstwa: Sprawa jest "dęta". Nie boimy się

Mamy nadzieję na najlepsze, jesteśmy przygotowani na najgorsze. Jesteśmy w trakcie konsultacji prawnych - mówiła we "Wstajesz i wiesz" Ewa Błaszczyk z ruchu Obywatele RP. Tak zareagowała na wniosek resortu spraw wewnętrznych o zarząd przymusowy w Fundacji Wolni Obywatele RP.

MSWiA domaga się ustanowienia zarządu przymusowego w fundacji w związku z - jak argumentuje resort we wniosku do sądu - wzywaniem do naruszania prawa oraz znieważaniem legalnie i demokratycznie działających organów władzy wykonawczej.

"Nie boimy się"

Obywatele RP pod przymusowym zarządem. Tego chce minister Ustanowienia... czytaj dalej » Ewa Błaszczyk z ruchu Obywatele RP w rozmowie ze "Wstajesz i wiesz" TVN24 powiedziała, że jeśli sąd przychyli się do wniosku MSWIA, to "zostanie przejęty majątek, lokal i środki finansowe fundacji zgromadzone na koncie". – De facto fundacja prawdopodobnie przestałaby istnieć – oświadczyła.

Oceniła jednak, że "sprawa jest 'dęta'". – Mamy nadzieję na najlepsze, jesteśmy przygotowani na najgorsze. Jesteśmy w trakcie konsultacji prawnych. Nie boimy się. Wydaje mi się, że sąd nie przychyli się do tego wniosku. Póki co, niezależne sądy w Polsce wydają orzeczenia stojące na straży wolności do wypowiedzi, wolności do prowadzenia nawet bardzo ostrego, publicznego sporu – podkreśliła.

Tłumaczyła, że obok fundacji istnieje ruch społeczny Obywatele RP i "to są oczywiście dwa odrębne byty". – Nie ma żadnej mowy o tym, że członkowie fundacji, czy zarząd fundacji nawołują do łamania prawa – zapewniła. Dodała, że wszelkie akcje organizuje ruch, natomiast fundacja zajmuje się wyłącznie zbieraniem funduszy, pełni funkcje zarządcze.

Miesięcznice "nie były legalne"

Błaszczyk - przypominając, że Obywatelom RP zarzuca się między innymi blokowanie miesięcznic smoleńskich - stwierdziła, że w ich mniemaniu te uroczystości "nie były legalne". – Tak samo jak nie jest legalna, czy też nie jest konstytucyjna, ustawa o zgromadzeniach publicznych. My ją od początku kontestowaliśmy, nie uznawaliśmy, nie zgłaszamy na jej podstawie żadnych zgromadzeń – podkreśliła. – Po prostu realizujemy wprost wynikające z konstytucji nasze prawo - zaznaczyła.

Zapowiedziała, że skoro PiS podjął decyzję o zakończeniu organizacji miesięcznic smoleńskich, to także kontrmanifestacje Obywateli RP nie będą zwoływane na 10 kwietnia.