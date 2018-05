Obywatele RP chcą oddalenia wniosku MSWiA

Video: tvn24

Rząd kontra obywatele RP

22.05 | Minister Brudziński bierze się za Obywateli RP. MSWiA składa wniosek do sądu o zawieszenie obecnego zarządu Fundacji i wyznaczenie zastępczego. Uzasadnienie to nawoływanie do łamania prawa. Co z tego, że to właśnie obywatele przypominają władzy, że prawa i konstytucji należy przestrzegać. Maciej Warsiński

