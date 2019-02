"To wszystko są nasze hasła". Opozycja o propozycjach PiS

Jarosław Kaczyński, nie mając żadnego pomysłu na kampanię europejską, próbuje - kradnąc dobre postulaty opozycji - udawać, że PiS chce cokolwiek zmienić - tak Borys Budka (PO) komentował obietnice wyborcze PiS zaprezentowane podczas sobotniej konwencji partii. Rzecznik PO Jan Grabiec wskazywał, że przedstawione propozycje zgłaszała już wcześniej Platforma. - Będziemy przestrzegać przed tanim populizmem - dodał szef klubu PO-KO Sławomir Neumann.

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konwencję partyjną. Prezes PiS w swoim wystąpieniu zawarł kilka przedwyborczych obietnic.

Jarosław Kaczyński zapowiedział między innymi: rozszerzenie 500 plus na pierwsze dziecko, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia i pomoc dla emerytów, o której mówił, że to "taka 'trzynastka' w postaci najniższej emerytury, 1100 złotych, dla każdego emeryta".

Budka: próbuje udawać, że PiS chce cokolwiek zmienić

Propozycje przedstawione na konwencji PiS wywołały szereg komentarzy politycznych.

- Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński, nie mając żadnego pomysłu na kampanię europejską, próbuje - kradnąc dobre postulaty opozycji - udawać, że PiS chce cokolwiek zmienić - ocenił poseł PO Borys Budka.

Jego zdaniem "gdyby Jarosław Kaczyński był szczery, to już dawno przyjęto by projekt ustawy, która od trzech lat leży w Sejmie". - Gdyby PiS rzeczywiście miał intencje rozszerzenia programu 500 plus, to nie odrzuciliby poprawek Platformy Obywatelskiej, która to (...) gwarantowała równość i powszechność programu 500 plus - podkreślił.

"Będziemy przestrzegać Polaków przez tanim populizmem"

Szef kluby parlamentarnego PO-KO Sławomir Neumann na konferencji prasowej zauważył, że Prawo i Sprawiedliwość głosowało w tej kadencji Sejmu przeciwko poprawce zakładającej wprowadzenie 500 plus na pierwsze dziecko, a także przeciwko projektowi 13. emerytury dla seniorów.

- Dzisiaj, kiedy w panice, w pewnej desperacji, Jarosław Kaczyński, nie mogą wytłumaczyć się z taśm Kaczyńskiego, z afery Srebrnej, próbuje nowymi obietnicami socjalnymi mamić Polaków, my mówimy, że to są wybory o Polskę w Europie - podkreślił.

- O tych wyborach będziemy mówić i o tych wyborach będziemy Polakom przypominać - dodał.

- Wierzę, że Polacy nie dadzą się nabrać na tani populizm, bo przecież te propozycje, o których mówi Kaczyński i mówi Morawiecki, o tym 500 plus na pierwsze dziecko czy o 13. emeryturze, one mają być tylko w 2019 roku - wskazywał szef klubu PO-KO.

Jego zdaniem przedstawione obietnice "to jest totalna korupcja polityczna, którą PiS proponuje Polakom". - Będziemy przestrzegać Polaków przez tanim populizmem i będziemy pokazywać prawdziwą wagę tych wyborów - dodał Neumann.

"To wszystko są nasze hasła"

Rzecznik prasowy PO Jan Grabiec ocenił, że "to, co dziś powiedział Jarosław Kaczyński, to jest realizacja postulatów zgłaszanych właśnie przez Platformę Obywatelską".

Przypomniał, że 5 lutego 2016 roku Platforma złożyła w Sejmie swój projekt ustawy o przyznaniu comiesięcznego świadczenia 500 złotych na pierwsze dziecko.

- Debata na temat 500 plus w dniu 11 lutego i nasze poprawki mówiące o 500 plus dla samotnych rodziców - to wszystko zostało przez PiS odrzucone, a nasza ustawa 500 plus na pierwsze dziecko do dzisiaj przez Sejm nie została rozpatrzona - wymieniał rzecznik.

Grabiec przypominał też, że "kilkanaście miesięcy temu, prawie dwa lata, Grzegorz Schetyna mówił o trzynastej emeryturze".

- To wszystko są nasze hasła. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ich realizacja - powiedział rzecznik PO.

