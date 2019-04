"Nikogo nie wykluczamy". Wstępny program Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku





»

Debaty, koncerty, projekcje filmowe, wystawy i warsztaty - to główne wydarzenia tworzące program Święta Wolności i Solidarności, które odbędzie się w dniach 1-11 czerwca w Gdańsku. Ponad 100 imprez będzie zorganizowanych w 13 miejscach w centrum miasta. - Zapraszamy wszystkich niezależnie od poglądów politycznych; niezależnie od tego, gdzie dzisiaj są i gdzie byli 30 lat temu i czy w ogóle 30 lat temu byli na świecie - mówiła w poniedziałek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Wstępny program Święta Wolności i Solidarności, organizowanych dla uczczenia 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce, przedstawiono w poniedziałek na konferencji prasowej w Europejskim Centrum Solidarności. Szczegóły na temat planowanych imprez będą prezentowane w maju na kolejnych czterech konferencjach prasowych.

- Po pierwsze: nikogo nie wykluczamy, bo Święto Wolności i Solidarności to święto dla każdego. Zapraszamy wszystkich niezależnie od poglądów politycznych; niezależnie od tego, gdzie dzisiaj są i gdzie byli 30 lat temu i czy w ogóle 30 lat temu byli na świecie. Tak staramy się przygotować program obchodów, aby był świętem dla każdego - zadeklarowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Podkreśliła, że drugą ideą, jaka przyświeca Świętu Wolności i Solidarności jest wspólnota.

- Wspólnota w wielu wymiarach: rodzinna, samorządowa. To też pytanie, co po 30 latach jest ważne, co się udało. Jak dziś po 30 latach, kiedy Polacy stali się obywatelami wciągać ich do współdecydowania, współuczestniczenia w lokalnych i ogólnopolskich sprawach - wyjaśniła Dulkiewicz.

Strefa społeczna i kino plenerowe

W ramach Święta Wolności i Solidarności przed siedzibą ECS na olbrzymim placu o powierzchni ponad trzech hektarów powstanie strefa społeczna i kino plenerowe.

Spór o obchody 4 czerwca na Placu Solidarności Prezydent Gdańska... czytaj dalej » - Strefę społeczną oddajemy do zagospodarowania trzeciemu sektorowi, czyli organizacjom pozarządowym - organizacjom społecznym, ruchom miejskim, akcjom obywatelskim i różnej maści ruchom. Zapraszamy do Gdańska w dniach 1-4 czerwca absolutnie wszystkie organizacje pozarządowe - tłumaczył prezes Fundacji Gdańskiej, Jacek Bendykowski.

W strefie społecznej stanie od 6 do 10 dużych hal namiotowych.

- Namioty będą podzielone tematycznie. Będzie duża strefa poświęcona edukacji i ludziom młodym, imigrantom, uchodźcom, ruchom miejskim. Chcemy, żeby strefa społeczna spełniła dwa cele. Po pierwsze, abyśmy sobie uświadomili, że Okrągły Stół i wynik wyborów 4 czerwca 1989 roku był początkiem wybuchu wielkiej energii społecznej, która dała swój upust nie tylko w czystej polityce, ale również w bardzo bogatym ruchu pozarządowym (...) - kontynuował.

Na obchody 4 czerwca do Gdańska zostaną zaproszeni "wszyscy" To samorządy... czytaj dalej » - Chcemy, żeby w tej strefie organizacje pozarządowe mogły pokazać swój dorobek 30 lat. Ale jednocześnie chcielibyśmy, aby ta strefa była miejscem wielkiej, otwartej debaty Polaków w tych dniach na temat Polski, Europy i świata. Debaty nieskrępowanej, my nie mamy żadnych tematów tabu - zapewnił Bendykowski.



Organizacje pozarządowe, które chciałyby tworzyć program strefy społecznej mogą w tej sprawie aplikować do 10 maja na uruchomionej w poniedziałek stronie internetowej Święta Wolności i Solidarności www.2019gdansk.pl. Kapituła wyłoni następnie najlepsze propozycje. Organizacje pozarządowe mogą też liczyć na granty: dla organizacji spoza Pomorza - 3 tys. zł oraz 1000 zł dla podmiotów z woj. pomorskiego.

Debaty podczas Międzynarodowego Forum Obywatelskiego

Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski zapowiedział, że w siedzibie ECS 3 i 4 czerwca podczas Międzynarodowego Forum Obywatelskiego zorganizowanych zostanie około dziesięciu debat. W dyskusjach weźmie udział kilkudziesięciu intelektualistów i działaczy obywatelskich z 14 państw.

Pod koniec maja w ramach akcji "Ubieramy miasto" w kilka punktach w Gdańsku rozdawane będą mieszkańcom flagi ze znakiem graficznym Święta Wolności i Solidarności, zaprojektowanym przez twórcę logo Solidarności Jerzego Janiszewskiego.

W samo południe uroczyste odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego"

Wśród wielu imprez 4 czerwca o godzinie 12 na scenie przed budynkiem ECS planowane jest wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego", proklamacja Deklaracji Wolności i Solidarności, wspólne zdjęcie i degustacja tortu z okazji 30. urodzin polskiej demokracji. Tego samego dnia o godz. 17.30 na Długim Targu odbędzie się wiec z udziałem gości specjalnych Święta Wolności i Solidarności oraz odegranie hymnu Europy.