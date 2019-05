"Czujni jak zając, odważni jak lwy". Premier dziękuje strażakom





»

Jesteście wspaniałymi bohaterami naszej codzienności, jesteście pomocnikami Pana Boga w tych wielkich bohaterskich akcjach, gdzie pomagacie bliźnim, za to cała Polska wam dziękuje - mówił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów Dnia Strażaka w Rypinie (województwo kujawsko-pomorskie).

Premier Mateusz Morawiecki oraz szef MSWiA Joachim Brudziński wzięli w Rypinie udział w obchodach Dnia Strażaka. Obchody Dnia Strażaka w Warszawie. Były przemówienia, podziękowania i awanse Ryzykują swoim... czytaj dalej »

Podziękowania za "gotowość, czujność, odwagę, bohaterstwo"

- W wasze święto chciałbym przede wszystkim wam - w imieniu wszystkich naszych rodaków - najserdeczniej podziękować za waszą gotowość, czujność, odwagę, a nierzadko za wasze bohaterstwo - zwrócił się premier do strażaków podczas pikniku rodzinnego z okazji obchodów Dnia Strażaka.

Jak dodał, strażacy niejednokrotnie wykazują się aktami bohaterstwa, które każdy z nas powinien podziwiać. - Chcemy wam za to, za tę służbę, za tę gotowość bardzo serdecznie podziękować - oświadczył Morawiecki.

"Bohaterskie działania"

Szef rządu wymieniał kilka przykładów akcji okolicznych strażaków wskazując, że były to "bohaterskie działania".

- Takich działań w całej Polsce było w zeszłym roku ponad pół miliona. A ile jest minut w roku? Też ponad pół miliona, a więc można powiedzieć, że co minutę gdzieś w całym kraju, w całej Polsce, wyrusza Państwowa Straż Pożarna, strażacy, wyrusza Ochotnicza Straż Pożarna - mówił Morawiecki.

- Co byśmy bez was zrobili, ile tragedii ludzkich byłoby rozsianych po całej Polsce? - zastanawiał się szef rządu.

Wykazały się odwagą. Trzynaścioro dzieci z Medalami "Młodego Bohatera" W Dniu Strażaka z... czytaj dalej » - Za to, że im zapobiegacie, że jesteście, jak w tym zawołaniu dekalogu strażackiego sprzed ponad 100 lat: czujni jak zając, odważni jak lwy. Za to cała Polska wam dziękuje - dodał premier, zwracając się do strażaków.

Strażacy są "wspaniałymi bohaterami naszej codzienności"

Podkreślał, że strażacy są "wspaniałymi bohaterami naszej codzienności". - Wytrzymujecie próbę ognia w tych wielkich żywiołach (...), jesteście pomocnikami Pana Boga w tych wielkich bohaterskich akcjach, gdzie pomagacie ludziom, pomagacie bliźnim. Bardzo wam za to dziękujemy - powiedział Morawiecki.

Szef rządu dziękował rodzinom strażaków za to, że "wspieracie ich swoją obecnością, swoim duchem, bo im ta pomoc jest bardzo potrzebna".

- Życzę wszystkim, żeby tak, jak w roku 2018, który dla interweniujących strażaków zakończył się dobrze, nie było śmiertelnych wypadków. Żeby w tym roku i w kolejnym wasze wyjazdy w teren, na ratunek zawsze kończyły się szczęśliwym powrotem - zaznaczył Morawiecki.

"Najwyższe zaufanie"

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński podkreślił, że zaufanie, jakim cieszą się strażacy, jest dowodem perfekcyjnego dbania o bezpieczeństwo Polaków.

- To najwyższe zaufanie, jakim dzisiaj w Rzeczypospolitej cieszy się PSP i OSP, to najlepszy dowód, jak dobrze wykonujecie słowa przysięgi, jak perfekcyjnie i profesjonalnie na co dzień dbacie o nasze bezpieczeństwo - powiedział Brudziński. "Ludzie są zmęczeni. Jeśli trzeba, zostaniemy dłużej". Polacy bohaterami w Szwecji Pojechali na... czytaj dalej »

Jak podkreślił, jest dla niego jako szefa MSWiA "zaszczytem zameldować", że rząd PiS "dokłada wszelkich starań, aby Polacy czuli się bezpieczni". - Prawo do bezpieczeństwa i prawo do pełnej, profesjonalnej pomocy i wsparcia, czy to ochotników, czy to funkcjonariuszy PSP, mają wszyscy obywatele Rzeczpospolitej - powiedział Brudziński.

Podkreślił, że to bezpieczeństwo zapewniają coraz lepiej wyposażeni zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zaznaczył, że jest to "zasługa Mateusza Morawieckiego, który najpierw jako minister finansów, dzisiaj jako premier wspiera program modernizacji służby mundurowych", a także komendanta głównego PSP generała Leszka Suskiego, "który dokłada starań, aby straż pożarna była rzeczywiście wizytówką naszego kraju".

Oglądaj Wideo: tvn24 Brudziński: najlepsza firma nie zadbałaby lepiej o wizerunek Polski, niż strażacy podczas akcji w Szwecji

"Braterska pomoc"

Brudziński wspominał "braterską pomoc, jaką ponieśli polscy strażacy Szwedom podczas niespotykanych w ich historii pożarów latem ubiegłego roku".

- Cóż tak zdumiało naszych północnych sąsiadów? Po pierwsze zdumiały ich profesjonalizm, zaangażowanie, wyszkolenie naszych strażaków, ale po drugie olbrzymie zdumienie wzbudziło to, że nasi strażacy nie pojechali do nich wozami drabiniastymi z beczkami czy z wiadrami, tylko pojechali najnowocześniejszym sprzętem i tym sprzętem ratowali ich mienie, ich życie - powiedział.

- Gdyby ktoś chciał się pokusić o wynajęcie najlepszej (...) agencji marketingowej, żeby budować wizerunek Polski w świecie, i tak by nie dorównał wam, strażakom, za tę misję, którą wtedy nieśliście do Szwecji - dodał szef MSWiA.