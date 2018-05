Olimpijczycy zachęcają do wywieszenia flagi. "Jak idzie w górę, to każdy się rozkleja"

Adam Małysz w opublikowanym w poniedziałek spocie wraz z innymi sportowcami zachęca Polaków do wywieszenia flagi 2 maja. W obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zaangażuje się też między innymi prezydent Andrzej Duda.

W filmie zrealizowanym na zlecenie Biura Programu "Niepodległa" wzięli udział polscy olimpijczycy i paraolimpijczycy: Maria Andrejczyk, Alicja Czyżowicz, Magdalena Głodek, Justyna Śmietanka, Wojciech Makowski, Piotr Małachowski, Rafał Wilk oraz Adam Małysz, który przyjął rolę narratora.

Dzień Flagi coraz popularniejszy. Skąd się wzięło to majówkowe święto? Ponad pół tysiąca... czytaj dalej » - Sport to ciężki kawałek chleba. (...) Ale jak idzie flaga w górę i grają "Mazurek", to każdy się rozkleja. Wtedy wiesz, dla kogo to robisz. Dla rodziny. Dla siebie. Dla wszystkich. W zasadzie to tak, jakbyśmy wywieszali polską flagę za każdym razem, jak wygrywamy. A Ty, dla kogo wywieszasz flagę? - zwraca się Adam Małysz do widzów w opublikowanym materiale wideo.

"Nie ma bardziej uniwersalnego symbolu"

Jak zaznaczył dyrektor Biura Programu "Niepodległa" Jan Kowalski, "nie ma bardziej uniwersalnego symbolu, który łączy wszystkich Polaków, niż barwy narodowe".

- Chcemy, żeby każdy z nas, każdy kto czuje się Polakiem pamiętał, że to dzięki niepodległości, którą odzyskaliśmy sto lat temu, dziś możemy wywieszać "biało-czerwoną". Możemy ją wywieszać dla naszych bliskich, dla naszych sportowców – dla wszystkich, których chcemy uhonorować - oświadczył Kowalski, cytowany w komunikacie.

Jak dodał, wszystkie spoty przygotowane w ramach Programu "Niepodległa" wzajemnie się uzupełniają i stanowią "spójny komunikat dla Polaków". - Każdy może świętować ważne dla niego wydarzenia, wywieszając flagę, ale jednocześnie powinniśmy okazywać jej należny szacunek ze względu na wartości, które reprezentuje - zaznaczył.

Prezydent na Dzień Flagi

Środowe obchody z udziałem Andrzeja Dudy rozpocznie uroczyste podniesienia Flagi Państwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego. Następnie prezydent, razem z pierwszą damą, będą rozdawać biało-czerwone flagi warszawiakom oraz wszystkim, którzy zgromadzą się na placu Zamkowym.

Dziś święto biało-czerwonej Dziś Dzień Flagi... czytaj dalej » W południe na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, Andrzej Duda wręczy narodowe flagi przedstawicielom różnych organizacji, instytucji, które działają zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prezydent wręczy również odznaczenia państwowe.

Po południu prezydent weźmie udział w "Biało-Czerwonej Sztafecie RMF FM". W 2017 roku radio zorganizował pierwszą biało-czerwoną sztafetę, przemierzając Polskę z północy na południe - z Helu na Giewont. W tym roku sztafeta będzie biegła w odwrotnym kierunku. Zacznie się pod Tatrami, a zakończy na Bałtyku, na pokładzie ORP Błyskawica. W sztafecie pobiegną między innymi gwiazdy muzyki i sportu oraz politycy.

Do wywieszania flag prezydent zachęcał Polaków też na Twitterze.



2 maja jest Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą, a następnego dnia Święto Narodowe 3 Maja.

Prezydent @AndrzejDuda zachęca do wywieszenia flagi!#WywieśFlagę

The President of Poland Andrzej Duda encourages Poles to hang the Polish flag outside their houses!

pic.twitter.com/EDhUW1Emzq — PL1918 (@PL1918) 1 maja 2018

Rekordowa Flaga w Krakowie

Dzień Flagi W Dniu Flagi i... czytaj dalej » Ponad 2-kilometrową biało-czerwoną flagę zamierzają 2 maja przeciągnąć przez Kraków wojewoda małopolski Piotr Ćwik wraz z harcerzami ze Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej.

Będzie to jednocześnie próba pobicia rekordu Polski na najdłuższą flagę państwową. Organizatorzy liczą, że do akcji włączą się turyści i mieszkańcy Krakowa.

- Święto 2 maja jest okazją do zjednoczenia się wokół tego, co nas łączy. Zapraszamy do udziału w rozwijaniu flagi i biciu rekordu mieszkańców Krakowa, Małopolski i turystów. Dotychczasowy rekord należy do Warszawy: rok temu udało się tam rozwinąć flagę o długości 1556,2 metrów. Liczymy na to, że pobijemy ten rekord, rozwijając flagę o długości ponad 2000 metrów - mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.