"Za kilka tygodni staniecie przed decyzją: wychodzimy z Unii albo respektujemy jej prawo"

Sąd Najwyższy postąpił prawidłowo zadając pytania Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kolejnych zmian w prawie dokonywanych przez rządzących - ocenił w "Ławie Polityków" w TVN24 Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik uznał te działania za "rzeź na systemie prawnym".

Sąd Najwyższy poinformował w czwartek, że kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pięć pytań prejudycjalnych oraz zawiesza stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym określających zasady przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku.

"Sąd Najwyższy postawił się ponad wszystkim"

"Znachorzy biorą się za reformowanie czegoś, na czym się nie znają" Wyobraźmy sobie,... Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział w niedzielę w TVN24, że decyzja Sądu Najwyższego była dokonaniem "rzezi na systemie prawnym".

Jego zdaniem decyzja Sądu naruszyła "w sposób rażący przepisy konstytucji".

- Konkretnie artykuł 7, który mówi, że organy państwa muszą poruszać się w obszarze prawa i na podstawie prawa działać w granicach prawa - tłumaczył wiceminister.

- Naruszono artykuł 10 o podziale władzy. Można powiedzieć, że Sąd Najwyższy postawił się ponad wszystkim, czyli ponad władzą ustawodawczą, ponad władzą wykonawczą, ponad Trybunałem Konstytucyjnym i nigdy nie było w historii sytuacji, w której jakikolwiek organ, czy to byłby Sąd Najwyższy, czy Trybunał Konstytucyjny, zawiesiłby ustawę, czy jakikolwiek przepis - oceniał. - Prowadziłoby to nas do anarchii - dodał.

Według Wójcika "nie ma podstawy prawnej, do pytania prejudycjalnego" i "nie ma podstawy prawnej do zawieszenia żadnego przepisu" przez Sąd Najwyższy.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Sąd Najwyższy postawił się ponad wszystkim"

"Jedziecie bez hamulców"

Na słowa wiceministra Michała Wójcika zareagował Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej.

Sąd Najwyższy poprosił unijny trybunał o tryb przyśpieszony

- Wpadliście w histerię, jako rząd i PiS, dlatego, że wiecie już, że jedziecie na czołowe zderzenie z Unią Europejską i właściwie jedziecie bez hamulców. Ręczny może zaciągnąć tylko jeden człowiek, ale i tak wiecie, że wpadniecie w poślizg - mówił.

Zdaniem Arłukowicza sędziowie Sądu Najwyższego "oczywiście, że prawidłowo postąpili". - Dlatego, że burzycie system sądownictwa w Polsce od kilku miesięcy - oświadczył poseł PO.

Zwracając się do wiceministra Wójcika, Arłukowicz stwierdził, że "dzisiaj jesteście w sytuacji, kiedy będziecie musieli powiedzieć 'tak', czy 'nie' Unii Europejskiej". - Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości wyda opinię, że postępujecie niezgodnie z przepisami unijnymi, to polski rząd za kilka tygodni stanie przed decyzją: wychodzimy z Unii albo respektujemy jej prawo". - I to was paraliżuje, bo będziecie musieli zrobić krok do tyłu albo po prostu wyjść z Unii - powiedział.

"Jesteście bezradni wobec tej sytuacji"

Były sędzia europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: kadencja sędziego jest rzeczą świętą Zdaniem Pawła Rabieja z Nowoczesnej wiceminister Wójcik sprowadza kwestię Sądu Najwyższego "do absurdu".

- To świadczy o tym, że jesteście bezradni wobec tej sytuacji i, że jesteście wściekli wobec tej sytuacji - ocenił.

W opinii posła Nowoczesnej Sąd Najwyższy "pokazał to, czego oczekiwali obywatele, pokazał że jest w Polsce trzecią władzą, która ma swoje kompetencje".

- Sąd absolutnie miał prawo tego rodzaju decyzję zawieszającą podjąć i miał prawo złożyć zapytanie do Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości - przekonywał Paweł Rabiej.

Jak zaznaczył, oczekuje "podporządkowania się zarówno pana prezydenta jak i innych urzędników państwowych tej decyzji, a nie kwestionowania" jej.

- To jest Sąd Najwyższy i jego orzeczenia są obowiązujące - dodał.

"Szaleństwo legislacyjne"

Wiceminister: eksces, pozór rozstrzygnięcia Agnieszka Ścigaj z Kukiz'15 powiedziała, że jej ugrupowanie czeka "wreszcie na reformę wymiaru sprawiedliwości".

- To co przeprowadza Prawo i Sprawiedliwość absolutnie do tego się nie przyczyni - oceniła posłanka, nazywając reformę sądownictwa "szaleństwem legislacyjnym".

- Ustawy są pisane pod konkretne osoby, bo ta, czy ta osoba ma zniknąć z wymiaru sprawiedliwości. To jest po prostu absurd - zaznaczyła. - Tak naprawdę nikt w tej całej awanturze nie zyska, na pewno nie zyskają obywatele - dodała.