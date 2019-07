"W którym kraju ktoś sika do słoika, żeby rzucić w innego manifestującego?"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Piontkowski: moja słowa o Marszu Równości zostały źle odczytane

23.07 | Tego typu manifestacje jak w Białymstoku budzą ogromne emocje. One czasami doprowadzają także do zachowań agresywnych i w Białymstoku mieliśmy do czynienia z taką sytuacją – powiedział we wtorek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Odniósł się również do swoich słów dotyczących zajść na Marszu Równości w Białymstoku.

