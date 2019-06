Pamiątkowe numizmaty Prokuratury Krajowej. Z błędami językowymi

Rzecznik ministra sprawiedliwości: Ziobro oddał nagrodę. Udałem się z nim do banku

Video: tvn24

31.05 | Minister Zbigniew Ziobro wpłacił nagrodę na cele dobroczynne. Udałem się z nim do banku, więc byłem świadkiem naocznym - powiedział w "Tak jest" w TVN24 rzecznik ministerstwa sprawiedliwości Jan Kanthak. Odniósł się do sprawy nagrody, którą w 2017 roku przekazała ówczesna premier Beata Szydło. Według oświadczenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ministrowie mieli przekazać nagrody na Caritas. "Gazeta Wyborcza" napisała w piątek, że nie wszyscy ministrowie to zrobili.

