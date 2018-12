Zranił dziewięć osób, jedna zmarła. Sprawa umorzona, nożownik skierowany na leczenie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu umorzył w piątek śledztwo w sprawie nożownika ze Stalowej Woli i zdecydował o umieszczeniu go w zakładzie psychiatrycznym. Konrad K. w październiku 2017 roku w galerii handlowej w Stalowej Woli ranił nożem dziewięć osób, z których jedna zmarła. Według biegłych 28-latek jest niepoczytalny.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zdecydował w piątek, że mężczyzna trafi na leczenie psychiatryczne w zakładzie zamkniętym.

Decyzja sądu nie jest prawomocna, ale jest wykonalna, to znaczy, że procedura związana z umieszczeniem mężczyzny na leczeniu w zakładzie zostanie wszczęta.

Biegli: nożownik jest niepoczytalny

Wniosek o umorzenie śledztwa w sprawie 28-letniego obecnie nożownika i o zastosowanie wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym w zakładzie zamkniętym złożyła we wrześniu Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu.



Jak wyjaśnił wówczas rzecznik prokuratury Andrzej Dubiel, wniosek został skierowany w związku z tym, że biegli uznali Konrada K. za niepoczytalnego i nie może on wobec tego odpowiadać karnie za zarzucane mu czyny.



Prokurator Dubiel dodał, że konkretny zakład, do którego trafi Konrad K., zostanie wskazany w postępowaniu wykonawczym.

Gdyby odpowiadał karnie, groziłoby mu dożywocie



W toku postępowania prokuratura postawiła Konradowi K. łącznie 18 zarzutów, w tym jeden zarzut zabójstwa i dziewięć usiłowania zabójstwa. Gdyby odpowiadał w procesie karnym, groziłoby mu dożywocie.

Wśród dziewięciu zarzutów usiłowania zabójstwa jeden dotyczy osoby, której Konradowi K. nie udało się zranić, bo uchyliła się przed atakiem nożem.

Mężczyzna usłyszał także zarzut usiłowania zabójstwa, połączony z rozbojem. Chodzi o mężczyznę, którego K. ranił nożem, chcąc wyrwać mu kluczyki do samochodu, by nim odjechać.



Ponadto nożownik usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej sąsiadów, których poturbował i zadał im cios pięścią w głowę oraz pięć zarzutów usiłowania i dokonania oszustwa wobec instytucji udzielających kredytów. Chodzi o pożyczki od kilku do kilkuset tysięcy złotych, których Konrad K. nie spłacił.

Atak w galerii handlowej

28-letni Konrad K. jest podejrzany o to, że w październiku 2017 roku zaatakował nożami klientów jednej z galerii handlowych w Stalowej Woli.

Jedna z ofiar - około 50-letnia kobieta - w wyniku obrażeń zmarła. Osiem innych osób zostało rannych. Mężczyznę ujęli klienci galerii i przekazali policji.

28-latek nie podał motywów swojego działania. Z jego wyjaśnień wynikało, że za swoje niepowodzenia życiowe obwinia społeczeństwo.

Mężczyzna od 2015 roku leczył się psychiatrycznie.