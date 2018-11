Andrzej Duda w Nowym Sączu z kandydatką PiS. Rzecznik prezydenta odpowiada

Video: tvn24

Jarosław Kaczyński o kampanii podczas świąt

01.11 | W czwartek Jarosław Kaczyński w w Skarżysku-Kamiennej podkreślił jednak, że ostatnie dni kampanii wyborczej, to w dużej mierze dni świąt. - Ale nawet w te dni - choć w żadnym razie nie łamiąc tych reguł, które są w naszej wierze i obyczajach - pamiętajmy o tym, że można przekonywać swoje rodziny, bo często one też są podzielone politycznie, swoich sąsiadów, swoich znajomych, swoich przyjaciół, czasem nawet ludzi przygodnie gdzieś spotkanych, oczywiście we właściwych miejscach, będziemy na cmentarzach może nie tam. Ale można przekonywać - powiedział Kaczyński.

