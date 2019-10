Nowy ambasador Izraela w Polsce. Przywitał się specjalnym nagraniem

Uwielbia gotować, interesuje się piłką nożną, występuje w zespole muzycznym, ale jest również doświadczonym dyplomatą i od niedawna reprezentuje Izrael w Polsce, jako nowy ambasador tego kraju. Alexander Ben Cwi w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych przywitał się z Polakami i opowiedział o sobie. Odniósł się również do relacji łączących Polskę i Izrael. - Nie wolno nam zapominać o przeszłości, ale musimy również skupiać się na działaniach na rzecz przyszłości - powiedział.

Prezydent Andrzej Duda przyjął listy uwierzytelniające od nowego ambasadora Izraela 10 października. Wcześniej ambasadorem tego kraju w Polsce była Anna Azari.

"Musimy skupiać się na działaniach na rzecz przyszłości"

Alexander Ben Cwi ma zostać ambasadorem Izraela w Polsce Nowy ambasadorem... czytaj dalej » Alexander Ben Cwi w opublikowanym nagraniu podkreślił, że od 36 lat pracuje w izraelskim ministerstwie spraw zagranicznych, a placówka w Warszawie będzie siódmą w jego karierze. Dodał, że jego pierwsza misja dyplomatyczna miała miejsce 30 lat temu w Polsce, stąd - jak zauważył - jest to dla niego powrót do znajomych miejsc.

- Mamy bardzo interesującą współpracę między Izraelem a Polską w kwestiach ekonomicznych. Nasz handel to około 1 miliard dolarów, ale potencjał jest o wiele większy - podkreślił ambasador Izraela w Polsce.

Odniósł się również do relacji łączących oba kraje. - Nie wolno nam zapominać o przeszłości, ale musimy również skupiać się na działaniach na rzecz przyszłości - powiedział.

Lubi gotować, interesuje się piłką

Ben Cwi pokrótce przedstawił też swoją dotychczasową drogę, nie tylko zawodową. Wśród obszarów swoich zainteresowań zawodowych wymienił Europę Wschodnią i Amerykę Łacińską, a wśród zainteresowań prywatnych między innymi gotowanie, piłkę nożną i muzykę (jest członkiem zespołu muzycznego dyplomatów, który występuje na koncertach charytatywnych).

Nowy ambasador Izraela w Polsce jest również doktorem stosunków międzynarodowych, które studiował w Izraelu, Argentynie i na Słowacji. W minionych dwóch latach był zastępcą dyrektora generalnego do spraw Eurazji w izraelskim ministerstwie spraw zagranicznych.

Alexander Ben Cwi urodził się na Ukrainie, skąd wyemigrował w 1971 roku. Zna język hebrajski, angielski, polski, hiszpański, rosyjski, jidysz, słowacki. Jest żonaty, ma czworo dzieci i czworo wnucząt.

A day out of the office: Just before arriving to Poland Ambassador Ben Zvi and the amazing team from @IsraelMFA worked on something special to share with you all!

Stay tuned at @IsraelinPolandpic.twitter.com/7XOzcqxaFt — Irit Yakhnes (@IritYakhnes) 23 października 2019