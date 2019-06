Nowoczesna i PO-KO połączyły się w jednym klubie





»

W związku z formalnym zjednoczeniem klubów posłowie Nowoczesnej wstąpili do klubu Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej. W czwartek wieczorem odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie w nowym składzie. Po połączeniu z posłami Nowoczesnej klub PO-KO liczy 155 posłów.

Przewodniczącym klubu PO-KO pozostał Sławomir Neumann, a jedną z jego zastępczyń - liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

"Razem integrujemy się i idziemy do wyborów wspólnie"

- Mamy wspólny klub Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. To jest integracja, która trwa tak naprawdę od 2016 roku, byliśmy coraz bliżej. Ostatnie posiedzenie naszych rad krajowych bardzo wyraźnie to powiedziało. Razem integrujemy się i idziemy do wyborów wspólnie - powiedział dziennikarzom po zakończeniu obrad klubu szef PO Grzegorz Schetyna.



Klub Nowoczesnej łączy się z klubem PO-KO. Decyzja podjęta jednogłośnie Klub Poselski... czytaj dalej » Z byłego już klubu Nowoczesnej do klubu PO-KO przystąpiło 12 z 14 jej dotychczasowych posłów. Na taki krok nie zdecydowali się posłowie: Marek Ruciński i Radosław Lubczyk.

Obaj - jak mówią byli posłowie Nowoczesnej - są lekarzami, planują zakończyć karierę polityczną i powrócić do zawodu.

Lubczyk przekazał w środę Polskiej Agencji Prasowej, że do końca kadencji zamierza pozostać posłem niezrzeszonym.

"Rozmawialiśmy już o tym, co nas czeka"

O komentarz po posiedzeniu proszona była liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. - Rozmawialiśmy już o tym, co nas czeka - powiedziała nowa wiceprzewodnicząca klubu PO-KO. - Po pierwsze mamy teraz blok głosowań, ale również przygotowanie do kampanii wyborczej, w związku z tym, tematy były też związane ze strategią - dodała.

Jak wskazywała, w kampanii wyborczej do wyborów parlamentarnych posłowie chcą "wykorzystać tę synergię dwóch środowisk i powiększony klub do tego, żeby w pełni dotrzeć do Polaków (…) z motywacją, z programem, z tym wszystkim, co jesteśmy w stanie im zaproponować".

"Teraz idziemy ramię w ramię"

"Musimy teraz zakasać rękawy i ostro pruć do przodu" - To jest taki... czytaj dalej » Poseł Adam Szłapka, który dołączył do klubu PO-KO, przekonywał, że Nowoczesna do tej pory była "dużo mniejszym klubem". - Mamy dużo mocniejszy front w tym momencie - ocenił.

Na uwagę, że posłowie przeszli do klubu PO-KO dużą grupą, odparł, że "tutaj zdecydowanie chodzi o symbol".

- Pokazujemy, że my teraz idziemy ramię w ramię, równym krokiem i na jesień tworzymy wspólny front, do którego zapraszamy szeroko - dodał.

Wezwanie do połączenia klubów

W sobotę na wspólnym posiedzeniu rady krajowe: PO i Nowoczesnej wezwały do połączenia klubów parlamentarnych obu ugrupowań, a także budowy "jak najszerszego, prodemokratycznego bloku na wybory parlamentarne".

W odpowiedzi w środę klub Poselski Nowoczesnej podjął uchwałę w sprawie połączenia Klubu Poselskiego Nowoczesna z Klubem Parlamentarnym Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska. Decyzję podjęto jednomyślnie, przy obecnym kworum.

Na Twitterze zamieszczono zdjęcie uchwały podjętej w tej sprawie.



W odpowiedzi na uchwałę Rady Krajowej Nowoczesnej, Klub Poselski Nowoczesna podjął dziś uchwałę w sprawie połączenia Klubu Poselskiego .N z Klubem Parlamentarnym PO-KO.



Decyzja została podjęta jednomyślnie, przy obecnym kworum. Wykonanie uchwały powierzono prezydium klubu. pic.twitter.com/ZS0b8o0Q9O — .Nowoczesna (@Nowoczesna) 12 czerwca 2019