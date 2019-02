Prezydent powołał nowych prezesów izb Sądu Najwyższego

Prezydent Andrzej Duda powołał we wtorek sędzię Joannę Lemańską na stanowisko prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz sędziego Tomasza Przesławskiego na stanowisko prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jak przekazał rzecznik SN sędzia Michał Laskowski, Lemańska jest "specjalistką w zakresie prawa administracyjnego", Przesławski "zajmuje się prawem penitencjarnym".

Akty powołania wręczone zostały przez prezydenta podczas uroczystości, która odbyła się we wtorek w Pałacu Prezydenckim - podała w komunikacie kancelaria Andrzeja Dudy.

Sędziowie SN, którzy wrócili do orzekania, oddali pobrane świadczenia Sędziowie Sądu... czytaj dalej » "Wiem, bo także jestem obserwatorem i uczestnikiem życia publicznego, że w Sądzie Najwyższym dzisiaj zdarza się bardzo wiele sytuacji, które można określić jako przykre dla państwa jako doświadczonych prawników, jako ludzi rzetelnych, uczciwych - co do tego nie mam żadnych wątpliwości" - powiedział prezydent, cytowany w relacji na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP.

"Proszę, żebyście to spokojnie wytrzymali. Ci, którzy państwa poniżają, a wiem, że to się zdarza, różnego rodzaju określeniami... Myślę, niestety, o sytuacjach, które mają miejsce wewnątrz samego Sądu, ze strony sędziów, bardzo często sędziów wysoko postawionych" - mówił prezydent, nie wyjaśniając bliżej, jakie sytuacje i których sędziów ma na myśli. - [Te sytuacje - przyp. red.] są bardzo przykre, ale w istocie wystawiają świadectwo im samym. Jeżeli ktoś poniża drugiego człowieka różnego rodzaju określeniami czy działaniami, wystawia świadectwo przede wszystkim sobie i pokazuje, że nie ma żadnych kwalifikacji moralnych do tego, żeby być sędzią" - podkreślał Andrzej Duda.

Nowi prezesi

Izba Dyscyplinarna oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych to dwie nowe Izby Sądu Najwyższego powołane na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 roku. - Pani Joanna Lemańska została powołana na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a pan Tomasz Przesławski na prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądy Najwyższego - przekazał w rozmowie z TVN24 rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski.

- Pani Joanna Lemańska jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Pracuje jednocześnie jako wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest specjalistką w zakresie prawa administracyjnego. Pan Tomasz Przesławski jest doktorem habilitowanym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się prawem penitencjarnym, a więc więziennictwo, resocjalizacja, mówię ogólnie. To są jego zainteresowania naukowe - wyjaśniał rzecznik SN.

Laskowski wyjaśnił, że zgromadzenia sędziów poszczególnych izb Sądu Najwyższego rekomendują trzech kandydatów na prezesa izby prezydentowi, który nominuje jednego z nich.

Zmiany w Sądzie Najwyższym

Kontrowersyjna nominacja do Sądu Najwyższego. "Budzi emocje" Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Głównym zadaniem tworzonej od podstaw Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych. Instytucja skargi nadzwyczajnej przewiduje między innymi możliwość składania do Sądu Najwyższego skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów z ostatnich 20 lat.

Dotychczas wpłynęło do Sądu Najwyższego kilka skarg nadzwyczajnych, które złożyli między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny. Oczekują one na wyznaczenie terminów. Pierwsza rozprawa w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odbyła się w połowie lutego. Sąd Najwyższy w składzie trojga sędziów tej Izby oddalił skargę kasacyjną spółki przeciw prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku ze stwierdzeniem praktyk naruszających interesy konsumentów.

Od października ubiegłego roku funkcję pełniącego obowiązki prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych sprawował sędzia Dariusz Czajkowski. W styczniu tego roku zgromadzenie sędziów tej Izby wskazało troje kandydatów na prezesa. Byli nimi sędziowie: Joanna Lemańska, Leszek Bosek i Oktawian Nawrot.

Pierwsza jawna rozprawa w nowo utworzonej Izbie Dyscyplinarnej SN odbyła się w początkach grudnia zeszłego roku. W tamtej Izbie obowiązki prezesa pełnił do tej pory najstarszy sędzia Izby Jan Majchrowski. W końcu stycznia zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej wyłoniło troje kandydatów na prezesa. Zostali nimi sędziowie: Jan Majchrowski, Małgorzata Bednarek i Tomasz Przesławski.