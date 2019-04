PiS zmienia projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Zapowiedź wieczornej debaty

Prawdopodobnie w czwartek o godzinie 16 sejmowa komisja sprawiedliwości zajmie się złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem nowelizacji o Sądzie Najwyższym wraz z autopoprawką - poinformował poseł Marek Ast (PiS). Później projekt ma trafić pod obrady Sejmu, rozpoczęcie debaty zaplanowano na godzinę 21.

Początkowo projektem nowelizacji o Sądzie Najwyższym miał zająć się Sejm w nocy z czwartku na piątek, jednak w związku ze złożoną autopoprawką marszałek Sejmu zdjął ten punkt z porządku obrad.

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o SN. "Krok do wyprowadzania Polski z Unii" PiS złożył w... czytaj dalej » Według nowego harmonogramu Sejm rozpatrzy projekt w drugim czytaniu w czwartek o godzinie 21, co oznacza, że pierwsze czytanie odbędzie się podczas posiedzenia komisji. Zaznaczono jednocześnie, że jest to punkt sporny obrad Sejmu.

Autopoprawkę do projektu zgłosił przedstawiciel wnioskodawców, poseł PiS Marek Ast.

"Ograniczamy tę nowelizację"

Polityk Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że autopoprawka złożona do projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym wykreśla z niego zapis dotyczący wyboru I prezesa SN przez prezydenta oraz zapis o kompetencji Izby Dyscyplinarnej SN w sprawie uchylania immunitetu sędziom. - Zostawiamy tylko przepis dotyczący odwołań od uchwał KRS - dodał Ast.

- Ograniczamy tę nowelizację wyłącznie do wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, czyli wyłączenie przepisu umożliwiającego odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego - zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Z pozostałych kwestii na tym etapie rezygnujemy - związanych z wyborem I prezesa, z Izbą Dyscyplinarną. Zostaje tylko przepis dotyczący wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego - wyjaśniał poseł.

Źródło: Tomasz Gzell/PAP Poseł PiS Marek Ast

Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak (Nowoczesna) poinformowała, że jeszcze w czwartek zbierze się sejmowa komisja sprawiedliwości, która zajmie się projektem nowelizacji o Sądzie Najwyższym. Dodała, że prace nad nowymi przepisami mają się skończyć na obecnym posiedzeniu, czyli do piątku.

Wątpliwości marszałka Sejmu i rzecznika Sądu Najwyższego

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o SN autorstwa PiS, opublikowany na stronie Sejmu w ubiegły czwartek. Przewiduje, że decyzje o uchyleniu immunitetu sędziów między innymi sądów powszechnych w pierwszej i drugiej instancji miałaby podejmować Izba Dyscyplinarna SN.

Projekt zakłada również, że gdyby Zgromadzeniu Ogólnemu sędziów SN nie udało się wyłonić dla prezydenta pięciu kandydatów na I prezesa SN, to prezydent wybierałby go spośród wszystkich sędziów tego sądu. Ponadto nie byłoby już możliwości wnoszenia odwołań od uchwał nowej Krajowej Rady Sądownictwa zawierających wnioski o powołanie przez prezydenta wyłonionych kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.

PiS chce zmienić ustawę o SN. Wątpliwości opozycji PiS złożył... czytaj dalej » We wtorek poseł Ast poinformował, że marszałek Sejmu ma wątpliwości co do zgodności z konstytucją przepisu projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS dotyczącego zasad powoływania I prezesa SN przez prezydenta. Ocenił wówczas, że projekt może trafić pod obrady Sejmu "raczej po majówce".

Ast był też wówczas pytany, czy autorzy projektu biorą pod uwagę możliwość wniesienia poprawek wykluczających ewentualną niezgodność z konstytucją niektórych zapisów. - Dopóki jest to projekt, to wszystko się może zdarzyć. Będziemy badali to, czy jeżeli w inny sposób byłoby to sformułowane, to czy da się to pogodzić z zapisami konstytucyjnymi. Cel jest taki, żeby zachować ciągłość pracy Sądu Najwyższego, żeby przy wejściu w życie nowych przepisów nie było problemów z funkcjonowaniem. Drugi raz nie możemy sobie na to pozwolić - oświadczył.

Wątpliwości co do konstytucyjności przepisu ustawy o SN wyrażał także w ubiegłym tygodniu rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski. Jego zdaniem zaproponowana w projekcie możliwość powołania I prezesa SN przez prezydenta bez uchwały Zgromadzenia Ogólnego sędziów SN "wydaje się być rozwiązaniem niezgodnym z konstytucją".

