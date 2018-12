Koniec problemów praworządności w Polsce? Sędzia Laskowski: zdecydowanie nie

Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego Michał Laskowski ocenił we wtorek, że podpisana dzień wcześniej przez prezydenta nowelizacja ustawy o SN "rozwiązuje jeden wycinek, jeden problem", a wszystkie inne pozostają do rozwiązania. - Tę ustawę traktuję jako akt wyraźnego wskazania, że rząd dostosowuje się do orzeczenia europejskiego trybunału - zauważył Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.



TSUE podtrzymał decyzję o zawieszeniu przepisów o Sądzie Najwyższym Trybunał... czytaj dalej » Siódma nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017 roku zakłada między innymi, że sędzia SN albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ustawą z grudnia 2017 roku został zmuszony do przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 roku, czyli w momencie wejścia w życie ustawy.



Przepisy przewidują również, że jeśli na ich podstawie do pełnienia urzędu w Sądzie Najwyższym powrócił sędzia, który zajmował stanowisko pierwszego prezesa SN lub prezesa SN, kadencję uważa się za nieprzerwaną. Regulacje dotyczą pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf oraz dwóch prezesów izb Sądu Najwyższego - Stanisława Zabłockiego i Józefa Iwulskiego.

"Podpis prezydenta rozwiązuje jeden wycinek, jeden problem"

Podpisanie ustawy komentował we wtorek rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski. Pytany, czy podpis prezydenta kończy problemy praworządności w Polsce, zaprzeczył. - Zdecydowanie nie. On rozwiązuje jeden wycinek, jeden problem, który może najbardziej trafiał do ludzi. Mianowicie sędziów, którzy przekroczyli 65. rok życia i zostali przeniesieni w stan spoczynku, w tym problem pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego i przerwania jej kadencji - powiedział Laskowski.

- Rzeczywiście, ta ustawa rozwiązuje ten fragment problemów dotyczących wymiaru sprawiedliwości - przyznał.

Zaznaczył jednak, że "zostają wszystkie inne problemy, począwszy od sądów powszechnych, poprzez Krajową Radę Sądownictwa i nowe instytucje w postaci Izby Dyscyplinarnej i Izby Nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym".

"To orzeczenie i tak bezpośrednio w Polsce wywołało skutek"

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu prof. Maciej Gutowski tłumaczył w rozmowie z TVN24, jakie konsekwencje prawne wywołał podpis prezydenta pod ustawą o SN. - Od 50 lat w prawie Unii Europejskiej funkcjonuje zasada pierwszeństwa i bezpośredniego stosowania prawa unijnego - powiedział. Jak dodał, z zasady tej wynika, że "prawo Unii Europejskiej stosujemy w Polsce bezpośrednio i z pierwszeństwem przed prawem wewnętrznym".